TEPAV: Gıda enflasyonu 3 ay sonra yeniden hızlandı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) yayımlandı.

Buna göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra aylık artış yeniden yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Aynı dönemde farklı kuruluşların verileri de benzer seviyelerde gerçekleşti. İTO-İTÜFE yüzde 2,28, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ise yüzde 2,64 arttı.

SEBZE VE MEYVEDE DALGALI SEYİR

TEGE2ye göre, ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler gözlendi. Ağustos ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler sivri biber, domates ve çarliston biber olurken kıvırcık, salatalık ve armut fiyatlarında yüksek artışlar gözlemlendi.

Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ile ayranda gözlemlenirken çay, hazır kahve ve cipslerde de fiyat düşüşleri tespit edildi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 40’A YAKLAŞTI

Yıllık bazda gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı. Böylece farklı kuruluşların verileri yıllık gıda fiyatlarındaki sert artışı ortaya koydu.