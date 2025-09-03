Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TEPAV: Gıda enflasyonu 3 ay sonra yeniden hızlandı - Alışveriş Haberleri

        TEPAV: Gıda enflasyonu 3 ay sonra yeniden hızlandı

        TEPAV'ın Gıda Fiyat Endeksine (TEGE) göre ağustosta aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece aylık gıda enflasyonu, üç ay aradan sonra tekrar yüzde 2'nin üzerine çıktı. Fiyatı en hızlı düşen ürünler sivri biber, domates ve çarliston biber; fiyatı en hızlı artan ürünler ise kıvırcık, salatalık ve armut oldu. Öte yandan İTO'nun aylık mutfak enflasyonu da yüzde 2,28 olurken, TÜRK-İŞ'te bu oran yüzde 2,64 olarak kaydedildi

        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 07:40 Güncelleme: 03.09.2025 - 07:40
        Gıda enflasyonu yeniden hızlandı
        Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) yayımlandı.

        Buna göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra aylık artış yeniden yüzde 2’nin üzerine çıktı.

        Aynı dönemde farklı kuruluşların verileri de benzer seviyelerde gerçekleşti. İTO-İTÜFE yüzde 2,28, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ise yüzde 2,64 arttı.

        SEBZE VE MEYVEDE DALGALI SEYİR

        TEGE2ye göre, ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler gözlendi. Ağustos ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler sivri biber, domates ve çarliston biber olurken kıvırcık, salatalık ve armut fiyatlarında yüksek artışlar gözlemlendi.

        Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ile ayranda gözlemlenirken çay, hazır kahve ve cipslerde de fiyat düşüşleri tespit edildi.

        YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 40’A YAKLAŞTI

        Yıllık bazda gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı. Böylece farklı kuruluşların verileri yıllık gıda fiyatlarındaki sert artışı ortaya koydu.

