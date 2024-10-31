Terme'de ücretsiz wi-fi hizmeti

Samsun'un Terme Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında ücretsiz wi-fi hizmeti sunmaya başladı.

Terme Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Yalı Kafe Sosyal Etkinlik Alanı'nda kullanıma açılan "Terme Belediyesi" wi-fi noktaları sayesinde vatandaşlar güvenli ve hızlı olarak internete erişebiliyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, her alanda gençlerin yaşam olanaklarını ve sosyal alanlarını genişletecek adımlar attıklarını belirtti. Çağın iletişim ve bilişimin hızla geliştiği bir çağ olduğunu vurgulayan Kul, açıklamasında şöyle devam etti: