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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kadın meclisi sözcüsü"nün yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi yapılanmasında sözde "kadın meclisi sözcülüğü"nü yürüttüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde
AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve başka suçtan tutuklu bulunan Helin D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi yapılanmasının sözde "kadın meclisi sözcülüğünü" yaptığını, örgütün kırsal alana eleman temin etmek amacıyla kurulmuş derneğinde aktif görev aldığını, PKK'nın şehir yapılanması olan ve "kadro" diye adlandırılan üyeleriyle irtibatının bulunduğunu belirterek, Helin D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Helin D, savunmasında, suçlamaları ve hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Çukurova Üniversitesinde örgütsel faaliyet organize etmediğini ileri süren Helin D, "Örgütün şehir yapılanmasında 'kadro' diye tabir edilen teröristleri evimde saklamadım. Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Helin D'nin mevcut halinin devamını ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

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