Terör olaylarının son bulduğu, huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak'ın Cizre ilçesi, ilk kez bir defileye ev sahipliği yaptı. Cizre Kaymakamlığının organize ettiği, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasının sponsor olduğu etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cizreliler, ilk kez düzenlenen "Cizre Modayla Buluşuyor" etkinliğinde ünlü sanatçı Ferhat Göçer’in verdiği açık hava konseriyle coşku dolu saatler yaşadı. Program kapsamında yapılan Hafize Ayık Defilesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

İHA'nın haberine göre; Cizre Hamit Özalp Stadyumunda organize edilen programa; Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, Cumhuriyet Savcıları, Kurum Müdürleri ve binlerce Cizreli katıldı.

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