Kadıköy’de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs aracı ters park etti diye otomobili kundakladı.

İHA'nın haberine göre, Kadıköy Moda’daki Şair Latifi Sokak’ta park halinde bulunan otomobil, sahibinin komşusu tarafından ateşe verildi. İddiaya göre, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen zanlının, otomobilin sokaktaki trafik akışına ters şekilde park edilmesine sinirlendiği. Şahıs, önce aracın ön camını kırdı ardından da ateşe verdi. Daha sonra saklanmak üzere bir apartmana giren şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Aracın sahibi ise, yaşananlar karşısında şoke oldu. Olay sırasında sokakta bulunan bir vatandaş, “Moda’da artık böyle şeyler normal karşılanıyor çünkü Moda çok değişti. Şu an ben de şaşırmadım bu sokakta yaşananlara. Şahıs yukarıdan aşağı inerken aracın ters yönde olduğunu görüyor ve 'araba nasıl ters yönde durur' diye bir anda çıldırıyor. Aracın üstüne çıkıp odunla camını kırdıktan sonra ateşe veriyor. Ben şaşırmadım, siz de şaşırmayın, artık burada yaşanan şeyler çok normal” diye konuştu.