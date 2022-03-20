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Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

Sosyal medya kullanıcılarının şans eseri buldukları cisimler, eşyalar ve canlılar ya da rastladıkları ilginç anlar internette paylaşım rekoru kırıyor. İşte sosyal medyada paylaşılan o kareler!

HABERTURK.COM
  • 01
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Özel mülke dahil olan göle metal dedektörüyle dalış yapan adamın bulduğu yüzük sahibine teslim edildi. Yüzüğün 5 yıl önce kaybolduğu ve 5 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.

     
  • 02
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Suyunu sıkmak için havuç toplayan bir adam adeta 'havuçtan el' bulmuş. 
  • 03
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Başka bir internet kullanıcısı bu fotoğrafı paylaşarak "Çöplerin boşaltıldığı eski toprak yoldan koşuyordum. Bir gün yolda bir kutu para buldum. Zarfların içinde dünyanın farklı yerlerinden paralar vardı" diyor. 

     
  • 04
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Yürüyüş sırasında bulunan timsah kafası iskeleti.

     
  • 05
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Ormanın ortasında bulunan ilginç tablo...

     
  • 06
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Duvara, içinde not olan bir şişe de yerleştirilmiş.

     
  • 07
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Bahçede bulunan camdan kalp.

     
  • 08
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Yatak odamın üstündeki gezinme alanında buldum."

     
  • 09
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Arkadaşım bahçesini kazarken bu küçük heykeli buldu. Heykelin 3-4 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor"

     
  • 10
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Köpekbalığı dişi bulmak için plaja gittik ama kızım 'Diş buldum!' dediğinde bunu beklemiyordum."

     
  • 11
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    İçinde minik bir fosil bulunan taş...

     
  • 12
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Derede rastlanan geyik dişi.

     
  • 13
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Duvarın içinde bulunan anahtar... Nereye ait olduğu bilinmiyor. 

     
  • 14
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Ormanda rastlanan devasa boyuttaki mantar... 

     
  • 15
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Hazine bulmak ve çöpleri toplamak için göle dalan adam, bulduklarını sahiplerine iade etti ve bu kareyi paylaştı.
  • 16
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Kuzenimin çatısında bulunan bal."

     
  • 17
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Ohio'nun Kelleys Adası'nda görülen pembe çekirge.

     
  • 18
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Evin bahçesinde rastlanan avuç içi büyüklüğündeki güve.

     
  • 19
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    100 yıllık evin restorasyonunda bulunan kılıç. 

     
  • 20
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Eski bir evin tadilatı sırasında bulunan kilitli kasa... Kasanın içinde ne olduğu belirtilmemiş. 

     
  • 21
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Bodrumda bulunan eski bir tabanca.
  • 22
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Kalp şeklinde ametist taşı.

     
  • 23
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Futbol sahasında çalışan bir kimse asfaltın altında 1. Dünya Savaşı'ndan kalma süngü buldu.

     
  • 24
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Yürüyüş sırasında bulunan Elmo oyuncağı... Üzeri çimlenmiş! 

     
  • 25
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Hayatımda gördüğüm en minik kurbağa olabilir."

     
  • 26
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Gölde dalış yapan adamın bulduğu eşyalar...

     
  • 27
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Albino ıskatoz...
  • 28
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Bahçede toprak altından çıkan kese mantarları...

     
  • 29
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Sosyal medya kullanıcısı bu fotoğrafı "Erie Pensilvanya'dan geçiyordum. Gökyüzünde garip bir halkaya rastladım. Pek çok kişi gibi dairenin fotoğrafını çekmeyi başardım" notuyla paylaştı. Diğer kullanıcılar ise bu görüntünün transformatörün, kısa adıyla da trafonun çıkardığı duman halkası olduğunu belirtti. Halka, trafonun üzerinde bulunan silindirik ceketten çıkan dumanın dönme hareketinden kaynaklanıyor.

     
  • 30
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Bu fotoğraf için de "Nişanlımın arka bahçesinde bulundu, 90'lı yıllardan beri orada duruyor." denildi. İnternet kullanıcılarından yanıt gecikmedi. Bahçede bulunan nesnenin 490 litrelik bir uçak düşürme tankı olduğu ortaya çıktı.

     
  • 31
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    1960'larda Teksas'ta bir çiftlikte bulunan bu fosillerin bir zamanlar deniz zambağı olduğuna inanmak güç. 
  • 32
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Fransızların İngilizce öğrenmek için evlerinde, sınıflarında veya odalarında bulundurdukları bir abaküs.

     
  • 33
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Deniz kıyısında bulunan bu ilginç delik, erozyonu önlemek için yapılmış.
  • 34
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Google Haritalar'da tesadüfen bulunan bu ada, Çin Donanması tarafından inşa edilmiş.

     
  • 35
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Sahilde bulunan ve jel bir tüp gibi duran bu canlının ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Eğer bir fikriniz yoksa bu canlının kalamar yumurtası olduğunu söyleyelim. Genellikle deniz tabanında olan kalamar yumurtası bazı durumlarda bu karede olduğu gibi sahile vurabiliyor.

     
  • 36
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Sosyal medya kullanıcısının büyükbabasından kalma çizim seti

     
  • 37
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Ohio'da bir gölde rastlanan bu yapı suyun taşmaması için tasarlanan bir doluvasak...
  • 38
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Geçtiğimiz yıl, aralık ayında meydana gelen yangında evimizi kaybetmiştik. Evden geriye kalan külleri temizlerken annem evlilik yüzüğünü buldu."
  • 39
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Norveç'in yüksek kesimlerinde tesadüfen bulunan Viking kılıcının en az 1100 yıllık olduğu düşünülüyor. 
  • 40
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Ot yığınlarının arasında bu yavru sincabı buldum ve büyütmeye karar verdim."
  • 41
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Patates ezicisini bulaşık makinesine koyduğumda kırıldı ancak içinden yeni bir tutacak çıktı."
  • 42
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Saklama alanında bulduğum lolipop... Karıncalar şekeri yiyince geriye paketi kaldı..."
  • 43
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Bir kutu füme istiridye içinden inci buldum."
  • 44
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Kazı yaparken toprağın altından iki tane salyangoz fosili çıkardım.”
  • 45
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Bu haftanın başlarında, birinin tadilat sırasında döşemelerinin altında kasa bulduğunu okudum. Ben de bulabileceğimi düşündüm ve bunu buldum."
  • 46
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Babam, evin yanındaki bahçede devasa boyutta tatlı patates buldu."
  • 47
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "İrlanda ormanlarında bulduğumuz kule... Gerçek olamayacak kadar güzeldi..."
  • 48
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Arkadaşım evini yenilerken duvarın ardında bu desenleri buldu."
  • 49
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Okyanusta yüzerken suda bu fotoğrafı buldum."
  • 50
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Büyükannemin evinin tavan arasında bu eski hesap makinesini buldum."
  • 51
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 yıl önce bir madende bulunan kuvars taşı, 3.5 milyon dolar değerinde. Taşı bu kadar değerli yapan ise büyüklüğü ve çoğu noktasının berrak olması. 
  • 52
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Havaii'deki bir sahilde, küçük bir deniz ekosisteminin evi haline gelen cam top. 
  • 53
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Geri dönüşümde çalışan sosyal medya kullanıcısının bulduğu 1941 yılı günlük. 
  • 54
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar
  • 55
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar
  • 56
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    İyi ki bu minikler çim biçilmeden önce bulunmuş. 
  • 57
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Dışı yosun ile kaplı, içi yonca ile dolu şişe. 
  • 58
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    İsveç'teki Vidöstern gölünden yaz aylarında çıkarılan kılıcın Viking öncesi döneme ait olduğu açıklandı. 8 yaşındaki Saga Vanecek'in bulduğu kılıç müzeye teslim edildi. Saga'nın keşfi sonrası yerel müze bölgede arkeolojik kazı başlattı.
  • 59
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    İnternet kullanıcısı bulduğu alet ile ilgili şu cümleleri paylaştı:

    "1800'lerden kalma bir evde, döşeme tahtalarının altında buldum"
  • 60
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Babam golf oynarken, ormanda gine domuzu buldum."
  • 61
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Babam ve arkadaşı, Reese "Witherspoon" filmi "Yaban" filminde uçurumdan attığı botu buldu."
  • 62
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Bu bahar ilk kez barbekü açıldı ve barbekünün içinden çıkanlar."
  • 63
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Yeğenim içinde yumurta olan deniz kabukları buldu."
  • 64
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Transparan yaprak.
  • 65
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Ormanda yürürken bulunan ağaç.
  • 66
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Tesadüfen bulunan eski bir hesap makinesi. 
  • 67
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Küçük bir kızın bulduğu ilginç dal parçası. 
  • 68
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Taşın içinden çıkan taş. 
  • 69
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Sahilde bulunan bir başka taş, yontulmuş gibi muntazam duruyor. 

     
  • 70
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Sahilde bulunup saklanan bir başka taş. 

     
  • 71
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Bir balıkçı 34 kilo ağırlığında dev bir inci buldu. Ancak daha sonra incinin çok değerli olmadığı anlaşıldı. 

     
  • 72
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Yerde tesadüfen bulunan 94 yıllık 1 dolar. 
  • 73
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Galapagos Adası sahilinde ulaşılan şişe ve içinden çıkan not.
  • 74
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Ormanda bulunan mavi mineral taş.

     
  • 75
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    "Kardeşim bahçeyi kazarken dinozor buldu."

     
  • 76
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Duvarın arkasından çıkan kertenkele yumurtaları.

     
  • 77
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Köpek balığını andıran kaya.

     
  • 78
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    6 saat araştırma sonucunda plajda bulunan köpek balığı dişleri.

     
  • 79
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    1915 model bir arabanın içinden çıkan 101 yıllık makbuz.

     
  • 80
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Şnorkelle dalış yaparken okyanustan çıkarılan resim.
  • 81
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    İçinde altıgen kristaller olan kaya.

     
  • 82
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Dalış yaparken keşfedilen eski araba.

     
  • 83
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    2 ay okyanusta kaldığı tahmin ediliyor ancak halen çalışır durumda. 

     
  • 84
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Otoparkta buzun altında kalan 10 dolar. 
  • 85
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Bir işçinin kaldırımın altından çıkardığı eski tabanca. 

     
  • 86
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba.  

     
  • 87
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    İnsan kalbini andıran deniz kabuğu.

     
  • 88
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Tesadüfen bulunan minik kertenkele yumurtaları. 

     
  • 89
    Tesadüfen bulunan ilginç canlılar, eşyalar ve sıra dışı olaylar

    Köpek balığı dişi.

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