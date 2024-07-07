Siyasilerden A Milli Futbol takımı oyunculara: Teşekkürler Bizim Çocuklar
EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti. Ortaya koyduğu futbolla gönülleri fetheden millilere siyasilerden tebrik yağdı
NUMAN KURTULMUŞ (TBMM Başkanı): Turnuva boyunca yüreğini ortaya koyan, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden A Millî Futbol Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran millî sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni hedeflere, yeni zaferlere Bizim çocuklar...
ALİ YERLİKAYA (İçişleri Bakanı): Çok istedik, çok hak ettik ama olmadı. Mücadeleniz, yaşattığınız mutluluklar için teşekkürler Bizim Çocuklar.Canınız Sağ Olsun. A Milli Futbol Takımızı yürekten kutluyorum.
OSMAN AŞKIN BAK (Gençlik ve Spor Bakanı): Teşekkürler Bizim Çocuklar...
YILMAZ TUNÇ (Adalet Bakanı): 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bizlere çeyrek final gururu yaşatan A Milli Futbol Takımımıza gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız Bizim Çocuklar. Sizinle gurur duyuyoruz.
MURAT KURUM (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı): Elinizden gelen gayreti gösterdiniz. Teşekkürler Bizim Çocuklar...
MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı): Turnuva boyunca bize yaşattığınız eşsiz duygular için teşekkürler Bizim Çocuklar. Yüreğinizi ortaya koyarak sergilediğiniz üstün çabanın her anıyla gurur duyduk
ÖMER ÇELİK (AK Parti Sözcüsü): Üzülmeyin. Daha büyük başarılar bekliyor sizi…
ÖZGÜR ÖZEL (CHP Genel Başkanı): Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenen A Milli Futbol takımımızı oynadıkları güzel futbol ve bize yaşattıkları heyecan nedeniyle kutluyorum. Teşekkürler Bizim Çocuklar...
EKREM İMAMOĞLU (İBB Başkanı): Bizim Çocuklar bu turnuvada 86 milyonu gururlandırdı. Her şey için teşekkürler Milli Takım...
MANSUR YAVAŞ (ABB Başkanı): Bize bu eşsiz duyguları yaşatan, 85 milyonu birleştiren evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler bizim şampiyonumuzsunuz.
Tebrikler Bizim Çocuklar, Tebrikler Türkiye...
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.