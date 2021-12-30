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04
Milli Piyango çekiliş tarihleri ve bilet fiyatları aşağıdaki gibi olacaktır ;
Çekiliş Tipi
Çeyrek Bilet
Yarım Bilet
Tam Bilet
Büyük ikramiye
Özel Çekiliş
20 TL
40 TL
80 TL
20 Milyon TL
Normal Çekiliş
10 TL
20 TL
40 TL
4 Milyon TL
9, 19 ve 29 Ocak 2021 Milli Piyango Çekilişleri İkramiye tablosu aşağıdaki gibidir;
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
₺6.000.000
₺6.000.000
1
₺600.000
₺600.000
3
₺50.000
₺150.000
10
₺10.000
₺100.000
10
₺5.000
₺50.000
50
₺1.000
₺50.000
500
₺500
₺250.000
2.000
₺300
₺600.000
12.000
₺200
₺2.400.000
80.000
₺100
₺8.000.000
200.000
₺50
₺10.000.000
54 Tes. Ikr.
₺6.000
₺324.000
294.629
₺28.524.000
Bu çekilişin biletleri 1.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.
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05
18 Mart 2021, 23 Nisan 2021, 19 Mayıs 2021, 21 Haziran 2021, 23 Temmuz, 30 Ağustos 2021, 29 Eylül 2021, 29 Ekim 2021 Milli Piyango Özel Çekilişleri İkramiye tablosu:
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
20.000.000
20.000.000
1
2.000.000
2.000.000
10
200.000
2.000.000
20
20.000
400.000
100
2.000
200.000
1.000
1.000
1.000.000
6.000
500
3.000.000
20.000
320
6.400.000
120.000
160
19.200.000
400.000
80
32.000.000
55 Tes. İkr.
20.000
1.100.000
547.187
87.300.000
Bu çekilişin biletleri 2.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.
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06
9 Şubat 2021, 19 Şubat 2021, 29 Mart 2021, 9 Nisan 2021, 29 Mayıs, 9 Haziran, 9 Temmuz, 9 Ağustos, 9 Eylül 2021, 9 Ekim 2021, 9 Kasım 2021 Milli Piyango Çekilişleri İkramiye tablosu:
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
₺4.000.000
₺4.000.000
1
₺100.000
₺100.000
2
₺20.000
₺40.000
10
₺10.000
₺100.000
10
₺5.000
₺50.000
10
₺2.000
₺20.000
60
₺1.000
₺60.000
600
₺240
₺144.000
4.800
₺120
₺576.000
36000
₺80
₺2.880.000
120.000
₺40
₺4.800.000
50 Tes. İkr.
₺4.000
₺200.000
161.544
₺12.970.000
Bu çekilişin biletleri 600.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.
https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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