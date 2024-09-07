TESK Genel Başkanı Palandöken'den "kantin harici alışveriş" ve "korsan servis" uyarısı

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının ve okul bahçelerinde gönül rahatlığıyla sosyalleşmelerinin her şeyden önemli olduğunu bildirdi.

Okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Emniyet güçleri, yerel yönetimler ve zabıtalar, denetimleri en üst seviyede tutarak, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara göz açtırmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Okula giriş çıkış saatlerinde, öğle aralarında ve teneffüs vakitlerinde okul çevresindeki öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan satıcılar konusunda, yetkili merciler başta olmak üzere, ailelere, okul idarecilerine, öğretmenlere, okul aile birliklerine ve çevre esnafına büyük görev düştüğünü vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: