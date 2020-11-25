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HaberlerSağlıkKoronavirüs test sonucunuz negatif mi? Siz de tehlike kaynağı olabilirsiniz - Haberler
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Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı: Test sonucu negatif çıkanların normal yaşamlarına devam etmeleri büyük tehlike

Koronavirüs (Covid-19) sürecinde test yaptırmak isteyenler, hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı, konuyla ilgili önemli bir noktaya dikkat çekerek, “Test sonucu negatif çıkanlar farkında olmadan büyük tehlike yaratıyor. Onların rahatlayarak normal yaşamlarına devam etmesi hastalığın yayılımını artırmada önemli rol oynuyor” diyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu yazdı

Koronavirüs test sonucunuz negatif mi? Siz de tehlike kaynağı olabilirsiniz - Haberler

Covid-19 pandemisinde son 10 günde hasta sayısında meydana gelen 2 kattan fazla artış endişeyle izleniyor. Gözler alınacak yeni önlemler ve halkın kurallara uyumunda. Gündemin en önemli isimlerinden olan Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Türedi, bu süreçte acil olmayan hastaların evden çıkmaması gerektiği uyarısını yineliyor ve durumu acil olmayan hastaların sorunlarını aile hekimleriyle gidermelerinin hem bu kişileri riskten koruyacağını hem de acil servis çalışanlarının işlerini yapmalarını kolaylaştıracağını söylüyor.

"TESTİN AMACINI KARIŞTIRIYORUZ"

Bu süreçte destek ve anlayışa ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Türedi, “Herkese test yapılmasına gerek yok. Önemli olan kişilerin bu süreci kurallara uygun geçirerek bulaş hızını artırmaması ve hastalıktan kurtulma hedefi taşıması” diyor ve bir başka önemli konuya dikkat çekiyor; “Toplum olarak testin amacını karıştırıyoruz. Test yaptıran kişiler sonucun negatif çıkması halinde genellikle bir rahatlama içine giriyor ve normal hayatlarına devam edebileceklerini düşünüyor. Oysa test sonucu ‘pozitif’ çıkıp virüsü taşıdığı anlaşılan kişiler kadar sonucu negatif çıkanların da dikkatli olmaya devam etmesi gerek. ‘Testten sonra pozitif çıkarsam kendimi izole ederim, negatif çıkarsam yaşamıma bir şey yokmuş gibi devam ederim’ algısı bizi felakete sürükler ve içinde bulunduğumuz tabloyu daha da vahim hale getirir. Test yaptıran ve sonucu negatif çıkan tüm vatandaşlarımızdan ricam, bu sonuca rağmen kendilerini diğer insanlardan izole etmeleri gereken bir dönem yaşadığımızı unutmamalarıdır. Başarıya ancak test sonuçlarımız negatif de pozitif de çıksa hastaymış gibi davranıp kendimizi ve çevremizi korursak ulaşabiliriz.”

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