TEV burs başvuruları devam ediyor! TEV üniversite bursu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları 16 Eylül'den bu yana sürüyor. Başvurusu kabul edilen öğrencilere 9 ay boyunca 4 bin 500 TL burs verilecek. Sonuçlar, Ekim ayında biten başvuru sürecinden sonra açıklanacak. Öğrenciler ilk ödemeyi ise Aralık ayında alacak. Peki, TEV burs başvuru tarihi nedir ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar...
Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları devam ediyor. Okumak için maddi desteğe ihtiyacı olan üniversiteli gençlere aylık 4 bin 500 TL burs imkânı sağlanıyor. Açık öğretim ve uzaktan öğretim gören öğrenciler burstan yararlanamazken, öğrencinin başka bir kurumdan da burs almaması gerekiyor. İşte, TEV burs başvuru tarihleri şartları ve ödeme tarihleri...
2024 TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TEV burs başvuruları 16 Eylül ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 'Obigenç' isimli uygulama üzerinden alınacak. Uygulamayı App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
2024 TEV BURSU NE KADAR?
2024-2025 yılında üniversiteli öğrencilere aylık 4.500 TL burs verilecek. Burslar, Ekim-Haziran ayları arasında ödeniyor. Belirtilen 9 ay dışında herhangi bir ödeme yapılmıyor.
2024 TEV BURSU NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK?
Burs kazanan öğrencilere Ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
2024 TEV BURS ŞARTLARI NELERDİR?
- T.C. vatandaşı olmak,
- Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
- Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
- Ara sınıflar için : Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.
- Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)
- DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
- İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
KİMLER TEV BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
- Vakıf üniversitesi öğrencileri,
- Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,
- Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
- Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)
- Genel ortalaması 2,40'nin altında olanlar,
- 25 yaşından büyük olanlar,
- Hüküm giyenler,
- Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
- TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.
TEV BURS MİKTARI VE BAŞVURU TARİHLERİ
Lise Bursu 2.200 TL - 9 Eylül-1 Kasım 2024
Üniversite Bursu 4.500 TL - 16 Eylül – 11 Ekim 2024
Yüksek Lisans Bursu 6.750 TL - 23 Eylül-18 Ekim 2024
Üstün Başarı Bursu 9.000 TL - 2 Eylül-4 Ekim 2024