Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü! Kadın cinayetleri yine kan dondurdu. İzmir'de Serdal Çelik adlı saldırgan eski sevgilisi Berrin Yılmaz'ı silahla öldürdü. Katil zanlısı aynı silahla hayatına son verdi. Olay anında Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M'nin de evde olduğu belirtildi. Öte yandan Çelik'in yağma suçundan arandığı ve birçok suçtan sabıkası olduğu belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 24.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:45 facebook

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