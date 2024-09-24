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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!

        Kadın cinayetleri yine kan dondurdu. İzmir'de Serdal Çelik adlı saldırgan eski sevgilisi Berrin Yılmaz'ı silahla öldürdü. Katil zanlısı aynı silahla hayatına son verdi. Olay anında Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M'nin de evde olduğu belirtildi. Öte yandan Çelik'in yağma suçundan arandığı ve birçok suçtan sabıkası olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:45
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        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartıştığı eski sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla hayatına son verdi.

        AA'da yer alan habere göre Serdal Çelik (29), eski sevgilisi Berrin Yılmaz'ın (32) evine gitti.

        Evde yaşanan tartışma sırasında Çelik tabancayla Yılmaz'ı öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

        17 YAŞINDAKİ KIZI DA EVDEYDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansız bedenler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Olay anında Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M'nin de evde olduğu belirtildi.

        POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

        DHA'da yer alan habere göre Çelik'in 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan arandığı ayrıca 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

        Fotoğraflar: DHA

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        #BERRİN YILMAZ
        #Son dakika haberler
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