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TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek

Doğrudan Süper Lig'e yükselen ekiplerin belli olduğu TFF 1. Lig'de bu sezon 26. kez uygulanacak play-off sistemiyle bir takım daha Süper Lig vizesi alacak. Altınordu'nun ilk kez mücadele edeceği play-off'ta Altay 5, İstanbulspor ve Yılport Samsunspor da ikişer kez yer almalarına rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı

TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım, play-off oynayacak Altay, Altınordu, İstanbulspor veya Yılport Samsunspor'dan biri olacak.

Sezonu 70'er puanla bitiren Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı ligde aynı puana sahip Yılport Samsunspor averajla 3. sırada kaldı. Yılport Samsunspor'un yanı sıra 64 puanlı dördüncü İstanbulspor, 63 puanlı beşinci Altay ve 60 puanlı altıncı Altınordu, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Yılport Samsunspor ile Altınordu ve İstanbulspor ile Altay'ın eşleştiği play-off yarı final mücadelelerinde ilk maçlar İzmir'de, rövanş karşılaşmaları ise Samsun ve İstanbul'da oynanacak. Bu eşleşmeleri galip bitirecek takımlar yeri daha sonra açıklanacak finalde Süper Lig için karşılaşacak.

PLAY-OFF'TA 26. SEZON

Bu sezon 26. defa uygulanacak play-off sisteminde şimdiye kadar 19 takım bir üst lige çıktı.

Kasımpaşa'nın 3 kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldığı ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

ALTINORDU İLK KEZ

Altay daha önceki 5 play-off'ta Süper Lig'e çıkamadı. Siyah-beyazlı ekip 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında play-off'tan Süper Lig'e yükselemedi.

Altınordu ise ilk kez play-off'ta mücadele edecek.

Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alacak ekiplerden Yılport Samsunspor 2013-2014 ve 2014-2015'te, İstanbulspor ise 1993-1994 ve 2005-2006'da play-off'larda başarılı olamadı.

ÜÇÜNCÜLER YÜKSELEMİYOR

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

2005-2006'dan bu yana Boluspor, 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı),Orduspor, Alanyaspor, Eskişehirspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.

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