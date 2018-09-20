UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye'nin düzenlemeye aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için "Turnuvayı düzenleme sırası Türkiye'de olmalı, UEFA'dan değişime oy bekliyoruz." dedi.

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliğini kazanacak ülke, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek organizasyonda açıklanacak.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Servet Yardımcı, "Artık Türkiye zamanı, UEFA'dan değişime oy bekliyoruz. Turnuvayı düzenleme sırası Türkiye'de olmalı. Umut ediyorum ki UEFA değişim için oy kullanacak ve turnuvayı düzenleme hakkını Türkiye'ye verecek." ifadelerini kullandı.

"BU KEZ FAZLASIYLA HAZIRIZ"

Türkiye'nin bu turnuvaya 4. kez aday olduğunu hatırlatan Yardımcı, şöyle konuştu:

"Bu kez biz fazlasıyla hazırız. Çünkü sözlerimizin ve yükümlülüklerimizin de ötesine ulaştık. Bu mücadeleyi başka bir ülkenin üstlenmesi adına değişim istiyoruz. Rusya, Dünya Kupası'nı ilk kez ve en başarılı şekilde düzenledi. Türkiye de niye ilk kez ve en başarılı şekilde Avrupa Şampiyonasını düzenleyemesin?"

Türkiye'nin coğrafik konumuna da değinen UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcı, Türk Hava Yolları'nın gün geçtikçe büyüdüğünü ve yaklaşık 200 farklı noktaya uçtuğunu belirterek, turnuvanın farklı noktalara da yayılması için bunun fırsat olduğunu ve Türkiye'nin her açıdan turnuvayı düzenlemeye hazır olduğunun altını çizdi.

Servet Yardımcı, "Şimdi geleneksel bir Avrupa ülkesi yerine Türkiye'nin bu büyük organizasyonu düzenleme ayrıcalığını üstlenme zamanı olmalı." vurgusunu yaptı.

Türkiye ve Almanya'nın UEFA'ya adaylık dosyalarını daha önce verdiğini hatırlatan Yardımcı, dosyaların incelendiğini ve yarın değerlendirme sonuçlarını açıklacağını belirterek, "Hangi adayın daha fazla şansa sahip olduğunu, UEFA'nın aday dosyalarının değerlendirme sonuçlarını açıklayacağı yarın göreceğiz." bilgisini verdi.

"ADAYLIK DOSYAMIZIN DAHA İYİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ"

Servet Yardımcı, "Bizim adaylık dosyamızın rakibimize kıyasla daha ilgi uyandıran ve finansal olarak daha iyi olduğundan eminiz. Ama diğer dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Cuma günü o konu hakkında da bilgi sahibi olacağız." şeklinde konuştu.

Adaylık sürecini yoğun şekilde geçirdiklerini ifade eden Yardımcı, "UEFA Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımı ikna edeceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyona 10 statla hazır olacaklarını, 8'inin şimdiden tamamlandığını ifade eden deneyimli futbol adamı, "Statlarımız ortalama 3 yıllık yeni statlar. Almanya'nın statlarından da yeni." şeklinde konuştu.

Devletin EURO 2024 için finansal ve hukuki garantiler verdiğini ifade eden Servet Yardımcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turnuva düzenlenirken Türkiye içinde gezecek taraftarlardan ulaşım ücreti alınmayacak. Türkiye'nin UEFA için finansal yararları, Almanya'nın UEFA'ya finansal yararlarından fazla olacak."

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