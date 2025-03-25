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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor TFF'den Kayserispor'a olumsuz yanıt! - Bellona Kayserispor Haberleri

        TFF'den Kayserispor'a olumsuz yanıt!

        Kayserispor Kulübü'nün, Hatayspor maçının tarihinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru kabul görmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:47
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        TFF'den Kayserispor'a olumsuz yanıt!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü oynanacak Kayserispor - Hatayspor maçının tarihinin değiştirilmesi için sarı-kırmızılı kulübün yaptığı başvuruyu reddetti.

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın tarih değişikliği ile ilgili olarak, "Taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımızın olduğu haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüzün maç planlaması hakkında yapmış olduğu bu kararı değiştirmesini ve ligin en kritik haftalarında rakiplerimizle eşit şartlarda aynı saatlerde mücadele etmek için saat değişikliği talebimizin ve resmi müracaatımızın değerlendirilmesini istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

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