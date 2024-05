TFF ve üniversiteler arasında 'Hakem Akademisi' iş birliği protokolleri imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi arasında, faaliyete başladığı ilk günden itibaren ülke genelinde nitelikli hakem ve hakem eğitimcilerinin yetiştirmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Hakem Akademisi tarafından uygulanan eğitim sisteminin geliştirilmesi ve eğitimlerin daha fazla insana ulaştırılması amacıyla iş birliği protokolleri imzalandı.

"KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARILAR İÇİN SABIRLA, ÇOK ÇALIŞARAK YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

TFF tarafından Türk futbolunun gelişimi amaçlanarak hayata geçirilen projelere dikkat çeken Başkan Büyükekşi, "Futbol akademilerinde futbolcu yetiştirmek için, Hakem Akademisi'nde hakem yetiştirmek için ektiğimiz tohumların fidanlara, o fidanların da Türkiye'yi dünyada başarıyla temsil eden yeni futbolculara ve hakemlere dönüşmesi için çalışıyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir başarılar için sabırla çok çalışarak ülkemizin büyük insan gücünü daha nitelikli yetiştirerek iyi vatandaş, iyi insan, iyi sporcu, iyi antrenör, iyi hakem olmaları için yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz Hakem Akademisi ve Hakem Akademisi'nin üniversiteler ile iş birliğinin hayata geçmesinde katkısı olan üniversitelerimize, Hakem Akademisi profesyonellerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve TFF profesyonellerimize teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükekşi'nin ardından bir konuşma yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Hakem Akademisi uhdesinde yer alan "Futbol Hakemliği Sertifika Programı"nın Türkiye Futbol Federasyonu ile üniversiteler iş birliğinde yürütülmesi adına düzenlenen bu imza töreninde yer almaktan dolayı üniversitem adına çok mutluyum. Bu proje kapsamında spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerimize yönelik "Futbol Hakemliği Sertifika Programı" yürütülerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemlik konusunda gerçekleştireceği birçok faaliyette iş birliği sağlanacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun öncülüğünde yürütülen bu projenin gelişmesine ilk günden itibaren heyecanla ve titizlikle yaklaşarak önemli katkılar sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda her iki kurumda da bu proje için emek sarf eden kişileri kutlamak istiyorum. Futbolda ya da başka alanlarda ortaya çıkan sorunları çözmek için oldukça fazla kaynağımız var, yeter ki sabırlı olalım ve bilimi rehber edinelim. Bu manada üniversitelerle iş birliğine açık bir tutum sergiledikçe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi Bey'e ve TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Birlikte Türk futbol hakemliğini önemli bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızın tam olduğunu da belirtmek isterim. Bu vesileyle futbolun ve sporun diğer alanlarında da benzer iş birliklerine üniversite olarak açık olduğumuzu ve bunların artarak devam etmesi gerektiğini ifade ederek protokolün ülkemiz futbol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk ise, "Bugün burada ülkemizin 5 güzide üniversitesi ile Türkiye Futbol Federasyonumuz arasında Hakem Akademisi'nin kuruluşuyla ilgili iş birliği konusunda imzalanacak protokol için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Artan rekabet ortamında eşit, adil ve güvenilir hakemlik yapabilmek için gerekli fiziksel, psikososyal, sağlık ve teknolojik olarak donanımlı hakemlerin yetiştirilmesi çok önemli. Türkiye'de futbolla alakalı konuşmaların içinden hakemliğin çıkarılması konusunda çok önemli bir işlev üstlenecek bu Hakem Akademisi. Ankara Üniversitesi de bu protokole imza koyacak 5 güzide üniversiteden biri olarak 19 fakültesi, başta spor bilimleri fakültesi olmak üzere 19 fakültesi, 14 enstitüsü, 14 meslek yüksek okulu, 40'ın üzerinde araştırma - uygulama merkezi, 4 binin üzerinde akademik personeli ile her türlü desteğe vermeye hazır. Türkiye'deki futbol gündeminden hakemler üzerinde yapılan konuşmaları tamamen bir tarafa bırakıp yetiştirdiği hakemlerle, hakemliğe yapacak katkılarla yurt dışına örnek olacak, yurt dışının ihtiyacını görecek seviyeye gelmesini sağlamasını temenni ediyorum. Bu protokolün Türk futbol camiasına hayırlı olması dileğiyle üniversitemiz rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın da saygı ve selamlarını ileterek, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Timuçin Gençer de, "Bu proje, Ege Üniversitesi açısından son derece değerli ve önemsediğimiz bir proje olarak karşımıza çıktı. Hakemlik hakikaten son derece zor bir uğraş. Bugün bir meslek, bir kariyer alanı haline de geldi. Futbol özelinde de değerlendirdiğimizde hakikaten son derece büyük bir ekonomi içerisinde yapılan hataların çok büyük sonuçlara mal olduğu bir ortam içerisinde hakemlerimizin, futbolcularımızın kalitesi doğrultusunda geliştirilmesine yönelik her proje çok büyük önem taşıyor. Ege Üniversitesi, biliyorsunuz ülkemizin dördüncü büyük üniversitesi ve spor bilimleri fakültesi olarak da bu güçlü üniversitenin bünyesinde yer alarak bizler de spor bilimi alanında çok önemli bir yere sahibiz. Çok güçlü modern tesislerimiz, çok donanımlı laboratuvarlarımız ve çok ciddi düzeyde akademik bir birikime sahibiz. Çok güçlü akademik kadrolara sahibiz. Bu projeye katkı sunabilmek için de elimizden gelen tüm desteği ortaya koyacağız. Hakemlerimizin organize spor içerisinde düzeyi ne olursa olsun; amatör veya profesyonel, son derece önemli bir konuma sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu değerli kişilerin, değerli rollerine yönelik gelişiminin bilişsel, zihinsel ve fiziksel açıdan kendilerini geliştirebilmeleri yönünde her türlü katkıyı vermeye hazırız. Aynı zamanda gençlerimizin de bu uğraşla çok daha erken bir şekilde karşılaşmaları, bilgi sahibi olmaları, farkındalıklarının geliştirilmesi ve hakikaten bu alanda yetenekli olanlarımızı da bu iş içerisinde tutarak futbola katkı sağlamak, bu projenin sonuçları açısından son derece önemli olacaktır. Dolayısıyla biz bu projenin gerçekleşmesinde, bu protokolün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Eler ise, "Böylesi bir organizasyonda yer almaktan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. 23 Nisan 1923'te kurulan Türkiye Futbol Federasyonumuzdan hemen sonra 1926'da kurula Gazi Üniversitesi'nin 1932 yılında kurulan, ilk beden eğitimi öğretmeni yetiştiren şu anda da spor bilimleri fakültesi olan Gazi Üniversitesi'nin dekanı olarak sporun ve bilimin harmanlandığı spor bilimleri fakültelerinin böyle bir organizasyonda, böyle bir protokolde yer almasından dolayı Türk futbolu adına, hakemliği adına mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Biz de sayın rektörlerim ve sayın dekanımın bahsettiği gibi böylesi bir organizasyonda hem tesisler olarak, hem elemanlar olarak, hem de özellikle öğrencilerimizin hakem olarak yetişmesi konusunda Gazi Üniversitesi ve spor bilimleri fakültesi olarak elimizden gelen her türlü yardım ve desteği yapacağımızı burada belirtmek isterim. Böylesine güzel bir protokolde de yer almaktan dolayı üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

İmza törenindeki son konuşmayı yapan Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yorulmazlar, "Burada sizlerle beraber olmaktan, bu proje için beraber olmaktan oldukça mutluluk duyuyorum. Biz Marmara Üniversitesi olarak zaten Erden Hocamla, Sayın Başkanımızla birebir burada, biraz da komşu fakülte olarak her zaman tesislerimizle beraber kendilerine her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Kendileri de aynı şekilde bizlere aynı destekleri, aynı imkanları sağ olsunlar her zaman sağladılar ve sağlamaya da devam ediyorlar. Amacımız Türk futbolunun gelişimi. Bunun için de önemli paydaşlar, futbolcular, yöneticiler, hakemler olmazsa olmazlarımız. Hakemlerimiz için elimizden gelen ne varsa zaten sağ olsun Ahmet İbanoğlu ile gerekli girişimleri genelde yapıyoruz, il hakem kurulu gibi, onlarla ilgili olan destekleri vermeye çalışıyoruz kendilerine. Ama onun dışında da yapabileceğimiz her şeyi rektörümüzün de onayıyla beraber Türk futbolu için her zaman sizlerle beraber bu projeyi yürütmeye devam edeceğiz. İnşallah Türk futbolu için hayırlara vesile olur, her şey güzel olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun" dedi

Basına açık olarak düzenlenen imza töreni, protokollerin imzalanmasının ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.