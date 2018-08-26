The Strongest - Bolivar maçı öncesi rakamlar

The Strongest ve Bolivar, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:15. Maç öncesi The Strongest 18 puanla 2. sırada, Bolivar 10 puanla 6. sırada bulunuyor. The Strongest, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bolivar, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 726 kodlu maçı oynayanlar; The Strongest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Bolivar galibiyet oranı 0.00.

The Strongest son hafta oynanan Bolivar maçında 1-1 berabere kaldı.

Bolivar ise The Strongest karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan The Strongest, 14 gol attı ve 5 gol yedi.

Bolivar, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bolivar 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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