Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin ligde 15 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL 11
Livakovic
Osayi
Becao
Djiku
Ferdi
İsmail Yüksek
Fred
İrfan Can
Szymanski
Tadic