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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damla daha 7 yaşındaydı! Ankara'da yürek yakan acı! - Güncel haberleri

        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde, oturduğu binanın asansör boşluğuna düştüğü iddiası ile yakınları tarafından hastaneye getirilen 7 yaşındaki Damla A. hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:00
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        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
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        Ankara'da edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde üzerinde bulunan bir binada, ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre hemen yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesi'ne getirilen küçük kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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