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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam 4 gün oldu! Açelya Yıldırım'ın izine Pembe Kayalar'da rastlandı! - Sakarya haberleri

        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın izine Pembe Kayalar'da rastlandı!

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 4 gün önce dershaneye gideceğini söyleyip evden çıkan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'dan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Açelya'nın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar mevkiinde çantası bulundu. Ailesinin kaygılı bekleyişi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:48
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        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
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        Sakarya Serdivan'da yaşayan Açelya Yıldırım (17), pazartesi günü sabah saatlerinde, ailesine 'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.

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        AİLE DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre kızlarının eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polise haber verdi.

        GENÇ KIZIN ÇANTASI BULUNDU

        Polis, Açelya Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalar mevkiinde Aydemir'e ait olduğu belirlenen çanta bulundu.

        Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.

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