Tam 4 gün oldu! Açelya'nın izine Pembe Kayalar'da rastlandı!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 4 gün önce dershaneye gideceğini söyleyip evden çıkan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'dan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Açelya'nın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar mevkiinde çantası bulundu. Ailesinin kaygılı bekleyişi sürüyor
Sakarya Serdivan'da yaşayan Açelya Yıldırım (17), pazartesi günü sabah saatlerinde, ailesine 'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı..png
AİLE DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
DHA'da yer alan habere göre kızlarının eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polise haber verdi.
GENÇ KIZIN ÇANTASI BULUNDU
Polis, Açelya Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalar mevkiinde Aydemir'e ait olduğu belirlenen çanta bulundu.
Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.