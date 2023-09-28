Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı: Çok sayıda kişi gözaltında

Philadelphia polisinden yapılan açıklamada, aralarında 18 yaşından küçüklerin bulunduğu bir grubun şehir merkezindeki teknoloji ürünlerinden giyime kadar çeşitli sektörlerden mağazaları yağmaladığı ve çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

3 Şurada Paylaş!









Polis en az 52 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Philadelphia Bölge Savcılığı Sözcüsü Jane Roh, şu ana kadar üçü reşit olmayan en az 30 kişinin hırsızlık ve diğer suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.