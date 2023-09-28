Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı: Çok sayıda kişi gözaltında
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadephia kentindeki birçok mağaza yağmalandı. Yetkililer, 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde çoğunluğu gençlerden oluşan bir grup, şehir merkezindeki birçok mağazayı yağmaladı.
Philadelphia polisinden yapılan açıklamada, aralarında 18 yaşından küçüklerin bulunduğu bir grubun şehir merkezindeki teknoloji ürünlerinden giyime kadar çeşitli sektörlerden mağazaları yağmaladığı ve çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Polis en az 52 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Philadelphia Bölge Savcılığı Sözcüsü Jane Roh, şu ana kadar üçü reşit olmayan en az 30 kişinin hırsızlık ve diğer suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Mağazalar, çalışanların güvenliği açısından ve meydana gelen hasarı tespit etmek amacıyla kapatıldı.
Yetkililer, yağmalamaların 14 Ağustos'ta 27 yaşındaki Eddie Irizarry'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoların beraberinde geldiğini söyledi.
Irizarry, park halindeki aracının içinde otururken polis tarafından açılan 6 kurşunla yaşamını yitirmişti.
Savcılar, Irizarry'i yakın mesafeden vuran polis memuru Mark Dial'e birinci dereceden cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltmişti.
Yerel yargıç Wendy L. Pew,, Dial'in kendisini savunduğuna ve savcıların yönelttiği suçlamalarda yeterli kanıtın bulunmadığına hükmetmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.