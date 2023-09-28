1 yıl sonra Dünya'ya döndüler! Frank Rubio uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

1 yıl sonra Dünya'ya döndüler! Frank Rubio uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Frank Rubio ile Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yılı aşkın süredir devam eden görevlerini sonlandırdı.