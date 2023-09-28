Spor yazarları Beşiktaş'ın Adana Demirspor mağlubiyetini değerlendirdi

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"HEZİMETTİR BU" TURGAY DEMİR/SABAH: "Şenol Güneş Beşiktaş'ta görev yaptığı iki dönemde ne zaman bazı oyuncularda gereksiz yere ısrar ettiyse bir çuval gereksiz puan kaybetmiştir. Hocanın bir zamanlar Quaresma takıntısı vardı şimdi Cenk Tosun!.. Matematik bu, on bir kişilik takımda iki kişi oyundan düştüğünde Chemberlain, Ghezzal ağızlarıyla kuş tutsalar ön tarafta işler iyi gitmez, gitmiyor da. Bir değil, iki değil, her maç olan bu… Peki bu inat niye!? Adanademirspor'un kalesine üçüncü kalecisi geçmiş. Güneş doğruları yapsa galibiyet işten bile değil. Hezimettir bu! Tersten tarih yazmaktır! Başkaca açıklaması da yoktur."

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"KARIUS GİBİ GOLLER YİYOR" OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Beşiktaş kadro kalitesi açısından Adana Demir'den üstün bir takım. Ama futbol kağıt üstündeki gibi değil. Adana Demir takımı maça istekli başladı. İlk 20 dakikada her iki takım da fırsat buldu ama değerlendirmeyi başaran ve 2 gol bulan Patrick Kluivert ile öğrencileri oldu. Şenol Güneş'in gözdesi Mert Günok, çok kötü goller yedi. Mert kaliteli bir kaleci ama bazen Karius'u anımsatan goller yiyor. Uzun süredir oynamayan ve 11'in yüzünü unutan Ersin'e gün doğdu."