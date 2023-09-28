Spor yazarları Beşiktaş'ın Adana Demirspor mağlubiyetini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Trendyol Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'ı 4-2 yendi. Adana temsilcisi, 1988'den sonra ilk kez siyah-beyazlı ekibi mağlup etti. Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
"FUTBOLCULAR YIRTACAK"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Adana Demirspor'da neredeyse bir takım yok. Beşiktaş'ta da eksik oyuncular var ama Adana Demirspor gibi değil. Lacivertmavililer dün gece takım gibi oynadı, farkı daha da açabilirdi. Kalecinin şımarıklığı, laubaliliği Beşiktaş'ı potaya soktu. Ya kardeşim dördüncü kalecisin, şöyle bir fırsat yakalamışsın ama dedim ya sonra yerli yerli diyorsunuz! Aptalca bir şımarıklık, laubalilik ne hale getiriyor! Hiç böyle bir Beşiktaş takımı görmedim. Yani öyle kötü bir futbol oynadılar ve mücadele ettiler ki rezilliğin son perdesi. Tabii burada futbolcular yırtacaklar niye? Çünkü başkanları seyirciye konuşuyor, teknik direktör başkanı kollamaya uğraşıyor. Yani alakasız işler ve takım futbolun dışında kalıyor."
"KARTAL'A BİR HALLER OLUYOR"
BİLAL MEŞE/MİLLİYET: "Bu oyun böyledir, üç puan umuduyla gelirsiniz, hayal kırıklığıyla evinize dönersiniz. Kartal, skoru değiştirmek için her yolu denedi, denemesine de, 59’da Emre Akbaba’nın kafa golü farkı üçe çıkarırken, Kartal’ın ‘puan’ umutlarını yerle bir etti. 75’de ise Yusuf Erdoğan sahne aldı, farkı dörte taşıdı. İşin özeti, her maçın ilk yarısında Kartal’a bi haller oluyor, nedense ikinci yarıda vites yükseltiyor, ama iş işten geçiyor. Bu görünen kronikleşmiş hastalığın doktoru Şenol Güneş’dir, inşallah kısa sürede sağlam bir reçete yazar, yoksa..."
"HEZİMETTİR BU"
TURGAY DEMİR/SABAH: "Şenol Güneş Beşiktaş'ta görev yaptığı iki dönemde ne zaman bazı oyuncularda gereksiz yere ısrar ettiyse bir çuval gereksiz puan kaybetmiştir. Hocanın bir zamanlar Quaresma takıntısı vardı şimdi Cenk Tosun!.. Matematik bu, on bir kişilik takımda iki kişi oyundan düştüğünde Chemberlain, Ghezzal ağızlarıyla kuş tutsalar ön tarafta işler iyi gitmez, gitmiyor da. Bir değil, iki değil, her maç olan bu… Peki bu inat niye!? Adanademirspor'un kalesine üçüncü kalecisi geçmiş. Güneş doğruları yapsa galibiyet işten bile değil. Hezimettir bu! Tersten tarih yazmaktır! Başkaca açıklaması da yoktur."
"KARIUS GİBİ GOLLER YİYOR"
OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Beşiktaş kadro kalitesi açısından Adana Demir'den üstün bir takım. Ama futbol kağıt üstündeki gibi değil. Adana Demir takımı maça istekli başladı. İlk 20 dakikada her iki takım da fırsat buldu ama değerlendirmeyi başaran ve 2 gol bulan Patrick Kluivert ile öğrencileri oldu. Şenol Güneş'in gözdesi Mert Günok, çok kötü goller yedi. Mert kaliteli bir kaleci ama bazen Karius'u anımsatan goller yiyor. Uzun süredir oynamayan ve 11'in yüzünü unutan Ersin'e gün doğdu."
"BEŞİKTAŞ'IN PLANI VAR MI?"
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "Adana Demir’in erken 2-0’ını çözümlerken birinci golde Necip’in yediği kolay çalımı not edebiliriz tabii. Mert’in de sağından kötü istatistiği sürüyor, geçen sezon yediği 20 golün 11’i sağdan (4’ü merkez, 5’i sol). Dün de 17 dakikada adeta aynı golü iki kez yedi milli kaleci. Ancak biraz daha büyük resme bakarsak Beşiktaş’ın zaten bu sezonki performansının pek iç açıcı olmadığını göreceğiz: Dün skor 4-0 olana kadar ligde 530 dakikada toplam sadece 6 gol... 530 dakikada yalnızca üç akan oyun golü. Karagümrük maçını bir Gedson sihriyle kazandı Beşiktaş. Pendik maçı ikinci yarısında tamamen kontrol Pendik’teydi. Brugge karşısındaki felaket oyunu da 1-1’lik sonuç sebebiyle halının altına süpürdük. Yani Beşiktaş’ın bu sezon gerçekten bir oyunu, stratejisi, planı var mı, yanıtını göremedik şu ana kadar."
"ADETA PERİŞAN OLDU"
ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Beşiktaş adeta perişan oldu. Zaten son haftalar bunu gösteriyordu. İstikrarsız Trabzon'a karşı farklı yenilgi aldılar. Brugge karşısında çok kötü bir futbolla mucize bir şekilde hezimete uğrayacağı maçı berabere bitirdiler. Ama bizim medyamızda skor çok önemli! Grubun güçlü ve deneyimli takımı Brugge'den bir puan alınınca maçın yorumları son derece idare edilen nitelikteydi. Dün geceki takıma bakıyorum, Ghezzal ve Chamberlain yürüyerek oynuyorlar. Aboubakar güçsüz, Cenk pasif bir görüntüdeydi. 4-0'dan sonra Beşiktaş 2 gol daha yiyebilirdi. Eğer bir takımda yeteneği sınırlı ama mücadelesi yüksek, fizik kondisyonu ve ruhla oynamasıyla en öne çıkan Gedson oluyorsa, o takımda çok büyük sıkıntı var demektir."
"ÇOK ACI BİR TABLO BU"
ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Adana Demirspor karşısındaki bu skorun tarifi mağlubiyet değil, hezimettir. Asıl sıkıntı da Beşiktaşlı oyuncularda sahadaki kabullenmişlik duygusuydu. Yediği goller sonrası oyuna isyan etmeyen Beşiktaş, ortaya koyması gereken reaksiyonu sahaya yansıtamadı. Futbolcular, 'Nasıl bu hale geldik?' diye düşünmüşlerdir. Aslında cevabı çok basit; futbol yüzde yüz konsantrasyonla oynanan bir oyun, yüzde 99 yetmez! Bunu ortaya koymadığınızda, bir de skor olarak geriye düştüğünüzde bu acı tablolarla karşılaşırsınız."
"ÇOK ACİL TEDAVİ GEREK"
ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Beşiktaş’ta golle sonuçlanan hatalarından dolayı Necip ve Colley’i eleştiriyoruz. Adana Demirspor’un stoperleri Semih ve Gravillon da takdiri ve övgüyü hak ediyor. Gravillon, Aboubakar’ı adeta kelepçe ile kendine bağlamış gibi. Adım attırmıyor. Cenk Tosun’u sorarsanız, sakatlık ve tedaviden döndü ama, anlaşılıyor ki kendine dönememiş henüz. Bu takımda oturmayan, demini ve kararını bulamayan bir eksiklik var. Beşiktaş ne savaşıyor, ne çatışıyor, ne çalışıyor. Evet erteleme maçını Çarşamba günü oynatmak hatalı olabilir ama, Beşiktaş salt bu nedenle yenilmiş olamaz. Acil tedavi gerek…"
"SORUN YOK GİBİ DAVRANILAMAZ"
FATİH DOĞAN/SABAH: "Adana Demirspor'un kadrosunda '11 eksik var' ama sahaya çıkan 11 'Aslolan biziz' der gibi ilk 20 dakikada 2 gol atarak güçlü başlangıç hikâyesi yazdı. Chamberlain hariç eski oyuncularla sahaya çıkan Beşiktaş'ın orta sahası da kalesi de yolgeçen hanı gibiydi. Club Brugge maçının ikinci yarısını Kluivert dikkate almış olacak ki ataklarının yönünü ve neredeyse tamamını merkeze yönlendirdi. Oyun ve 4-2'lik yenilgi Beşiktaş'a yanlış giden süreçle ve gerçekleriyle yüzleşme fırsatı verecek kadar net bir skor. Sorunlar yokmuş gibi davranılarak, 'Taraftar neden memnun değil, istifa istiyor anlamıyorum!' denilerek geçiştirilecek boyutta değil."
"ARTIK BU FORMAYI GİYEMEZ"
SİNAN VARDAR/SABAH: "Geçtiğimiz gün maçın hakemi açıklandığında, "Eyvah!" demiştim. Haklı da çıktım. Ümit Öztürk Beşiktaş'ın bal gibi iki penaltısını yedi. Ama bu yenilgiyi hakemin kötü yönetimine bağlamayız. Beşiktaş'ın tel tel döküldüğü 10 eksikli Adana Demirspor karşısında aldığı bu ağır mağlubiyetin mantıklı bir açıklaması olamaz! Adana Demirsporlu stoper Gravillon, Aboubakar'a nefes bile aldırmazken Necip'li Colley'li Beşiktaş savunması ev sahibinin forvetlerinden basit çalımlar yedi, antrenmandaymış gibi rakibe rahat şut imkanı verdiler. Adana Demirspor'un golleri savunmanın bu vurdum duymazlığından geldi. Daha önce de yazdım Omar Colley; ağır, pozisyon alamayan tam bir saatli bomba! Forma giymeye devam ederse vay Beşiktaş'ın haline!"