Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında gerginlik!
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-2 yendi. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında mücadele sonrasında gerginlik yaşandı.
Giriş: 27.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:58
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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-2 yendi.
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Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş ile Salin Uçan arasında ipler maçın ardından bir anda gerildi.
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Salih Uçan, Bucaspor'dan tanıdığı Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk ile sarılırken Şenol Güneş oyuncusunun yanına geldi.