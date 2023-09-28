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        Haberler Gündem Hava Durumu VE GELİYOR! Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! İl il hava durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos beklenirken, yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 07:25 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:34
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        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum ve Ardahan çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 25°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 28°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 27°

        Antalya

        Sağanak Yağış 29°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Sağanak Yağış 23°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklığının Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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