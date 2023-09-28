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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi! - Bursa haberleri

        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimde, yasak alandan toplandığı belirlenen 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi. Piyasa değeri 275 bin lira olan canlı kum şırlanı denize bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:36
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        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
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        Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Zeytinbağı (Tirilye) Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ilçeye bağlı Eğerce ve Mesudiye mahallelerinde, yasak alanda kum şırlanı (midye) denetimi yapıldı.

        EL DİRECİ YARDIMIYLA ÇIKARTIYORLARDI

        AA'da yer alan habere göre ekipler, yaptıkları denetimde yasak olmasına rağmen denizden el direci yardımıyla kum şırlanı çıkarıldığını tespit edildi.

        34 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

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        Yasak avcılık yapan 6 kişi hakkında, Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince her birine 5 bin 628 lira olmak üzere toplam 33 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

        PİYASA DEĞERİ 275 BİN LİRA

        ​Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 275 bin lira olan 5 bin 500 kilogram kum şırlanı, piyasa değerleri 105 bin lira olan 35 el direci ve 10 bin lira olan 2 dalış takımı ele geçirildi.

        DENİZE GERİ BIRAKILDI

        Ele geçirilen el direçleri ve dalış takımları, imhası için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Canlı kum şırlanları ise denize geri bırakıldı.

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        #kum şırlanı
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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