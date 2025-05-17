Thomas Reis: Biz kazanırsak Sivasspor küme düşecek

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, hedeflerinin kesinlikle ligi 3. sırada tamamlamak olduğunu söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Net Global Sivasspor maçının kendileri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Samsunspor'un her maça kazanmak adına çıktığına işaret eden Reis, "Son haftalarda oynamış olduğumuz maçlara baktığımızda kesinlikle çok daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim ve kesinlikle çok daha güçlü bir mantalite ve karakter ortaya koyuyoruz. Rakibimiz düşme potası içinde ve bu durumundan haberdarız. Yarınki maç onlar için ligde kalmak adına son şans diyebilirim. Ama bizim de kendi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ligin sonu için. Tabii şu an dördüncü sıradayız. Mümkünse üçüncülük için yarışmak istiyoruz. Takımın durumu gayet iyi. Antrenmanlarda da gayet güzel bir atmosfer var diyebilirim." dedi.

"BİZ KAZANIRSAK RAKİBİMİZ KÜME DÜŞECEK"

Net Global Sivasspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini anlatan Reis, "Sivasspor'un yıllar önce bizi ligden düşürdüğünü biliyoruz. Elbette ki bu maçın önemi çok büyük, bizim ve taraftarımız için. Zaten bizim puanlara ihtiyacımız var hedeflerimiz doğrultusunda. Biz kazanmamız durumunda rakibimiz küme düşmüş olacak. Ama bizim dediğim gibi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ve umarım bu hedefe ulaşabiliriz ve bu maçtan da galibiyetle ayrılabiliriz. Bu maç zor olacaktır. Rakibimiz de bir savaş verecektir. Mücadele ortaya koymak isteyecektir. Kazanmak isteyeceklerdir. Bu sebepten dolayı da zor bir karşılaşma bizi bekliyor diyebilirim. Bu karşılaşmada hedefimize de ulaşmak anlamında çok büyük bir adım atmış olacağız. Umarım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.