"ÇOK MUTLU BİR VERSİYONUM OLUYOR"

Öte yandan Dilan Çiçek Deniz, "Aşık olunca nasıl bir Dilan oluyorsun? Ve sence ideal aşk nasıl olmalı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey. Her bireyin algıladığı ve deneyimlediği idealar dünyası ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim.

"SAYGI VE EMPATİ OLMAZSA OLMAZ"

Bir ilişkideki olmazsa olmazlarını sıralayan oyuncu, "İlki saygı... Kimsenin ilişki kurduğu insanların özel alanlarına girmeye hakkı yok. Bir diğeri empati... Empati kuramayan insanlara denk gelmek beni epey üzüyor. Bu kısacık hayatımızda bunu öğrenemediysek lütfen toplum içine karışmayalım. Ve salt sevgi... Karşındakinden karşılığında bir şey beklemeden, sadece onunla olmayı deneyimlemek ve derin bir bağ kurma hali..." demişti.