Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolunda ilerlerken yollarını ayıran Thor Saevarsson, Kuruçeşme'deydi. Sabahın ilk ışıklarına dek arkadaşlarıyla birlikte eğlenen İzlandalı yönetmenin, bir kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İkiliden Saevarsson, Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    Sabah saat 05:30 sularında mekandan ayrılan Thor Saevarsson, otomobiline binmeden önce arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu sırada Saevarsson'ın, bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması dikkat çekti.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    Önce kadınlar, ardından da Thor Saevarsson, indikleri otomobil ile yaklaşık 45 dakika İstanbul turu yaptıktan sonra Levent’te bulunan bir otele giriş yaptı.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    Basın mensuplarının görüntü aldıklarını fark eden ünlü isim, gazetecilerin yanına gelerek telefonlarına bakmak istedi. Bu sırada uzaktan kayıt yapan kameradan haberi olmayan Thor Saevarsson, önce otel önündeki valeyi çağırarak, yardım istedi.

    Saevarsson, daha sonra muhabirin ensesini tutarak, çekiştirdi. Thor Saevarsson, patlayan flaşların ardından ise hızlıca otele giriş yaptı.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    "KAVGA ETTİLER" İDDİASI

    İkiliden Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson ile yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından silmiş ve takibi de bırakmıştı.

    İddiaya göre; ünlü çift, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’deki bir mekanda eğlenmişti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Deniz ve Saevarsson, bir anda kavga etmeye başlamıştıı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürülmüştü.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" demişti.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    Evlilik teklifi sonrası mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Takipçileri ise Deniz'in tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    AİLESİYLE TANIŞMIŞTI

    "Evlilik tarihi henüz belli değil. Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz" açıklamasını yapan ikili, daha sonra yeni yılı İzlanda'da karşılama kararı almıştı. Soluğu sevgilisinin memleketinde alan Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanışmayı da ihmal etmemişti.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    "KAYINPEDER"

    Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hanımlar, beyler; kayınpeder..." notunu düşmüştü. Deniz'in bir hayli neşeli olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    "ÇOK MUTLU BİR VERSİYONUM OLUYOR"

    Öte yandan Dilan Çiçek Deniz, "Aşık olunca nasıl bir Dilan oluyorsun? Ve sence ideal aşk nasıl olmalı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    Çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey. Her bireyin algıladığı ve deneyimlediği idealar dünyası ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim.

    "SAYGI VE EMPATİ OLMAZSA OLMAZ"

    Bir ilişkideki olmazsa olmazlarını sıralayan oyuncu, "İlki saygı... Kimsenin ilişki kurduğu insanların özel alanlarına girmeye hakkı yok. Bir diğeri empati... Empati kuramayan insanlara denk gelmek beni epey üzüyor. Bu kısacık hayatımızda bunu öğrenemediysek lütfen toplum içine karışmayalım. Ve salt sevgi... Karşındakinden karşılığında bir şey beklemeden, sadece onunla olmayı deneyimlemek ve derin bir bağ kurma hali..." demişti.
  • Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu - Magazin haberleri

    Ayrıca çift, geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.