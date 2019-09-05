THY, dün akşam KAP'a bildirdiği 2019 revize hedef ve beklentilerine göre, bu yıl iç hatlarda 31 milyon, dış hatlarda 45 milyon olmak üzere toplam 76 milyon yolcu hedeflediğini duyurdu.

THY'nin sene başında açıkladığı yolcu hedefi iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyondu. Buna göre şirket 2019 yolcu hedefini yüzde 5 aşağı çekti. Şirket daha önce yüzde 81-82 olarak açıkladığı yolcu doluluk oranı

beklentisini ise korudu.

THY, sene başında yaklaşık 14.1 milyar dolar olarak öngördüğü 2019 konsolide satış geliri beklentisini ise yaklaşık 13.4 milyar dolar olarak revize etti. Daha önce yüzde 22-24 arasında belirlenen konsolide EBITDAR marjı hedefi de yüzde 22-23 olarak güncellendi. Şirket yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 olarak öngördüğü artışı yüzde 7-9 olarak revize ederken; toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8-9 artış öngörüsünü ise yüzde 6 civarında artış olarak güncelledi.

KARGO TAŞIMA HEDEFİ YÜKSELDİ

TEB Yatırım Kıdemli Analisti Erdem Kaylı revize hedeflerle ilgili yayınladığı değerlendirmede, "Mevcut birim maliyetler ivmesi ve Boeing 737-MAX serisi için devam etmekte olan uçuş yasağına dayanarak, yukarıda belirtilen beklentilerin hala aşağı yönlü riskler taşıdığına inanıyoruz" dedi.

THY, daha önce ton başına 715 dolar civarı öngördüğü hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetini ise 690 dolar civarına revize etti. Şirket "yüzde 3-4 artış ile yaklaşık 1.45 milyon ton" kargo taşıma hedefini ise "yüzde 7 civarında artış ile yaklaşık 1.5

milyon ton" olarak yukarı çekti.