Tianjin Teda - Dalian Aerbin maçı heyecanı

Tianjin Teda ve Dalian Aerbin, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Tianjin Teda 29 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Dalian Aerbin 32 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Tianjin Teda, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Dalian Aerbin, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Teda galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dalian Aerbin galibiyet oranı 0.00.

Tianjin Teda son hafta oynanan Shanghai East Asia maçında 3-3 berabere kaldı.

Dalian Aerbin, Nanchang Bayi karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Tianjin Teda, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Tianjin Teda, kendi sahasında 27 gol attı, 32 gol yedi.

Dalian Aerbin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Dalian Aerbin, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.

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