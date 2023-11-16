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        Haberler Dünya Ortadoğu Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur." denildi. Bakanlık "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 00:09 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:45
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin​​​​​​​ Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.

        Dışişleri Bakanlığı "İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız iftiralarına" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "İSRAİL YETKİLİLERİN HUKUKTAN SÖZ ETMEYE HAKLARI YOK"

        Açıklamada, Filistin halkına karşı uyguladıkları "zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş" İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye haklarının olmadığı vurgulandı.

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        "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililerin, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekleri ve dikkatleri başka yöne çekemeyecekleri" belirtildi.

        Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

        "Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

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