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        Haberler Bilgi Gündem Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihi, kadro branş dağılımı, şartları nedir? Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru ekranı

        Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartları nedir?

        Ticaret Bakanlığı, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu çalışan olmak üzere toplamda 988 personel alımı yapıyor. İş ilanıyla ilgilenen adaylar 24 Mart ile 11 Nisan arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek, posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşte, Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 17:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:42
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        Ticaret Bakanlığı, 988 personel alımı yapıyor. Farklı birçok pozisyonda açılan kadro için başvurular çevrim içi olarak yapılacak. Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilecek adayların 11 Nisan'a kadar, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Peki, Ticaret Bakanlığı kadro dağılımı nasıl?

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        TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanla, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hafta sonu bilgisini verdiği personel alımına dair detaylar belli oldu.

        Buna göre, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilecek.

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        TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Adaylar, 24 Mart-11 Nisan'da dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuruda bulunabilecek.

        Şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta yolu veya diğer şekillerde ulaşacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek.

        TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

        b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

        c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

        d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

        e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

        f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

        TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

        İstihdam edilecek sözleşmeli personelden 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 3'ü ziraat mühendisi, 2'si makine mühendisi, 2'si inşaat mühendisi, 2'si elektrik mühendisi, 6'sı gıda mühendisi, 5'i tekstil mühendisi, 4'ü makine mühendisi, 4'ü kimya mühendisi, 1'i elektrik ve elektronik mühendisi, 1'i endüstri mühendisi, 30'u büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i şoför olacak.

        50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 4 veznedar, 6 satış memuru, 30 ambar memuru ise kadrolu alınacak.

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        Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek.

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