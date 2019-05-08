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Ticaret Bakanlığından yüksek katma değerli havacılık ihracatına destek

AA

Ticaret Bakanlığı katma değeri yüksek sektörlerde ihracatı artırma çalışmaları kapsamında alanlarında öncü uluslararası firmalarla, Türk tedarikçi şirketlerini buluşturmayı sürdürüyor

yüksek katma değerli havacılık ihracatı

Edinilen bilgiye göre, bu yıl ihracat desteği bütçesini 3 milyar lira seviyesine çıkaran Bakanlık, yerli firmaların yüksek teknolojili ürünlerde uluslararası pazarlara açılmasını kolaylaştırmak ve ihracatını artırmak amacıyla çalışmalara hız verdi.

Yüksek teknoloji üreticisi Türk şirketlerini küresel şirketlerle bir araya getirmeyi amaçlayan Bakanlık, bu kapsamda yarın "Havacılıkta Tedarik Zinciri ve İhracat Konferansı" düzenleyecek.

Havacılık sektörünün önde gelen uluslararası firması Boeing iş birliğiyle düzenlenecek konferansa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Konferansta Ticaret Bakanlığının destekleriyle havacılık sektöründe yurt dışına açılmanın pasaportu sayılan AS 9100 sertifikasını alan firmalar ve sektördeki önemli STK'lerin temsilcileri de yer alacak.

Etkinlikte, firmalar, ABD'den gelecek sektör uzmanları tarafından küresel şirketlere nasıl tedarikçi olunabileceği yönünde bilgilendirilecek ve Bakanlığın bu kapsamdaki Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği hakkında bilgi paylaşılacak.

İHRACATA HAZIRLIKTA KTZ DESTEĞİ

Bakanlığın, 2017 itibarıyla vermeye başladığı KTZ desteğiyle otomotiv, havacılık, makine gibi yüksek katma değerli sektörlerde faaliyet gösteren Türk firmalarının, küresel şirketlerin tedarik havuzlarına girme sırasında karşılaştıkları makine, ekipman, donanım, yazılım, sertifikasyon ve müşteri ziyareti gibi giderleri yüzde 50 oranında karşılanıyor.

Bakanlığın söz konusu desteğinden bugüne kadar 58 firma yararlanırken, program kapsamında destek tutarı 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Ticaret Bakanlığı destekleri ihracata hazırlık, pazarda tutundurma ve markalaşma olarak üç safhaya ayrılıyor ve desteklerin bir firmanın ihracat sürecinde itici güç olmasına özellikle dikkat ediliyor. KTZ destekleri de havacılık gibi katma değeri yüksek sektörlerde ihracata hazırlık aşamasında önem taşıyor.

Öte yandan havacılık sektöründeki Türk firmaların küresel şirketlere tedarikçi olabilmesinin ön şartı olan AS 9100 sertifikasının alım süreci Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Bakanlık, Ur-Ge projeleriyle, sertifikanın teminini kolaylaştırmak için alınan danışmanlık hizmetlerinin bedelini yüzde 75 oranında destekliyor. Ayrıca sertifikanın alımı sırasında oluşan maliyetlerin de yüzde 50'si yine Bakanlığın sağladığı Pazara Giriş Belgeleri Desteğiyle firmalara hibe ediliyor.

 

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