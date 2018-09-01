Tigres UANL - Atlas maçı ne zaman?

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Tigres UANL, 02 Eylül 2018 Pazar günü Atlas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Tigres UANL 10 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Atlas 2 puanda ve 18. sırada. Tigres UANL son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atlas son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 571. İddaa'da Tigres UANL kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Atlas kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Tigres UANL son hafta oynanan Monarcas Morelia maçında 2-1 kazandı.

Atlas ise Monarcas Morelia maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tigres UANL, 8 gol attı ve 2 gol yedi.

Atlas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Atlas, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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