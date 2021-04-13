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TİKA'nın "Erenler Sofrası" ramazan programlarıyla 87 ülkedeki yüz binlerce kişiye yardım ulaşacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu'nun kalbi olarak gördükleri değerlerden ilham alarak "Erenler Sofrası" adı altında düzenleyecekleri ramazan programı çerçevesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarını da dikkate alarak 87 ülkede yüz binlerce kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

TİKA'nın
AA

Kayalar, "Erenler Sofrası" başlığı altında düzenleyecekleri ramazan programlarını, AA muhabirine değerlendirdi.

Rahmet ve bereket ayı ramazanın, tüm İslam alemi için olduğu gibi TİKA için de ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Kayalar, "Dayanışma ve paylaşma ikliminin hakim olduğu ramazan ayında ülkemizin yardım elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olmanın sevinci içerisindeyiz." dedi.

Kayalar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında istişare toplantıları gerçekleştirildiğini de belirten Kayalar, şöyle devam etti:

"Her sene ramazan ayı içerisinde düzenlediğimiz proje ve faaliyetlerimizi bu sene de Sayın Bakanımızın talimat ve yönlendirmeleriyle Anadolu'nun kalbi olarak gördüğümüz değerlerimizden ilham alarak Erenler Sofrası başlığı altında birleştirerek bir konsept oluşturduk. Anadolu Erenlerimiz bu toprakların ve bugün sınırlarımızı aşan gönül coğrafyamızın kültürel mimarlarıdır, kalbidir. Erenler Sofrası başlığı altında düzenleyeceğimiz ramazan programlarıyla da Türk halkının kalbinden tüm dünyaya anlamlı bir mesaj iletmiş olacağız."

- "Erenler Sofrası" programıyla 87 ülkedeki yüz binlerce kişiye yardım ulaştırılacak

Kayalar, "Erenler Sofrası ismi altında düzenleyeceğimiz bu yılki ramazan yardımlarımızı salgın koşullarını da dikkat alarak 87 ülkedeki yüz binlerce kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Erenler Sofrası" aracılığıyla ulaşılacak ülkelere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin Anadolu'dan Yunus'un, Hacı Bektaş'ın ve ayrıca Ahi Evran'ın selamlarının götürüleceğini belirten Kayalar, bir yandan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken diğer yandan kültürel değerlerin de tanıtılacağına işaret etti.

Kayalar, şunları kaydetti:

"Afganistan'dan Arnavutluk'a, Bangladeş'ten, Etiyopya'ya, Pakistan'dan Kolombiya'ya, Azerbaycan'dan Somali'ye ve Filistin'e kadar 87 ülkeye ülkemizin yardımlarını götüreceğiz. TİKA'nın geleneksel iftar programları yerine 2020'de yaptığımız gibi bu yılki yardımlarımızı da salgın şartlarına uygun bir şekilde revize ederek ağırlıklı olarak gıda dağıtım programı şeklinde gerçekleştireceğiz."

- Ramazanın bereketi 5 kıtaya ulaşacak

Anadolu Erenlerinin, TİKA'nın aracılığıyla kurulacak sofralarda anılacağını, miras bıraktıkları mesajların asırlar sonra bile insanlara yol göstermeye devam edeceğini de belirten Kayalar, "Anadolu'nun misafirperverliği ve mütevazılığı Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya tüm faaliyet coğrafyamıza ulaşacak ve Türkiye, geçmişinden miras kalan yardım ve paylaşma kültürüyle tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kayalar, ramazan ayının Türkiye başta olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini de temenni etti.

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