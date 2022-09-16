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Haberler Yaşam Tıkanmış lavabolar için tesisatçıya gerek yok! İşte lavabo açmanın kesin yöntemi
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Tıkanan lavaboları tek hamlede açan yöntem!

Yemek artıkları ve yağ kalıntıları sebebiyle tıkanan mutfak lavaboları, ev hanımlarının korkulu rüyası olabiliyor. Tıkanan lavaboya artık tesisatçı çağırarak ücret ödemek zorunda değilsiniz. Bu yöntemler ile lavabolarınız saniyeler içerisinde açılacak!

Tıkanmış lavabolar için tesisatçıya gerek yok! İşte lavabo açmanın kesin yöntemi

Mutfak lavaboları tıkanınca hemen stres yapıp tesisatçı çağırmaya artık son verebilirsiniz. Marketlerden alınan kimyasal tahliye temizleyici evinizde bulunmuyorsa ya da sizlere dokunuyorsa, doğal yöntemlerle lavabonuzu açabilirsiniz. Tıkanan lavaboların birçok sebebi olabilir fakat en bilinenleri yemek artıkları ve donmuş yağ kalıntılarıdır.

**Bu işlemleri yapmadan önce borularınızın dayanıklılığını kontrol ediniz.**

KAYNAR SU YÖNTEMİ

Tencerede su kaynatılır.

Su gidere yavaş bir şekilde dökülür.

Kaynar suyun sabun köpüğünü eritmesine ve kiri çözmesine veya katıları vb. çözmesine izin verin.

Gerektiği kadar tekrarlayın.

SİRKE VE KABARTMA TOZU YÖNTEMİ

Gidere bir kap kaynar su dökün.

1 bardak kabartma tozunu gidere dökün ve üzerine beyaz sirke ekleyin.

Bir tahliye tapası ile kapatın ve 5-10 dakika bekleyin.

Kaynar suyu tekrar gidere dökün.

Gerektiği kadar bu işlemi tekrarlayın.

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