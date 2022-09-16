Mutfak lavaboları tıkanınca hemen stres yapıp tesisatçı çağırmaya artık son verebilirsiniz. Marketlerden alınan kimyasal tahliye temizleyici evinizde bulunmuyorsa ya da sizlere dokunuyorsa, doğal yöntemlerle lavabonuzu açabilirsiniz. Tıkanan lavaboların birçok sebebi olabilir fakat en bilinenleri yemek artıkları ve donmuş yağ kalıntılarıdır.
**Bu işlemleri yapmadan önce borularınızın dayanıklılığını kontrol ediniz.**
KAYNAR SU YÖNTEMİ
Tencerede su kaynatılır.
Su gidere yavaş bir şekilde dökülür.
Kaynar suyun sabun köpüğünü eritmesine ve kiri çözmesine veya katıları vb. çözmesine izin verin.
Gerektiği kadar tekrarlayın.
SİRKE VE KABARTMA TOZU YÖNTEMİ
Gidere bir kap kaynar su dökün.
1 bardak kabartma tozunu gidere dökün ve üzerine beyaz sirke ekleyin.
Bir tahliye tapası ile kapatın ve 5-10 dakika bekleyin.
Kaynar suyu tekrar gidere dökün.
Gerektiği kadar bu işlemi tekrarlayın.
YORUMLAR