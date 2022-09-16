Mutfak lavaboları tıkanınca hemen stres yapıp tesisatçı çağırmaya artık son verebilirsiniz. Marketlerden alınan kimyasal tahliye temizleyici evinizde bulunmuyorsa ya da sizlere dokunuyorsa, doğal yöntemlerle lavabonuzu açabilirsiniz. Tıkanan lavaboların birçok sebebi olabilir fakat en bilinenleri yemek artıkları ve donmuş yağ kalıntılarıdır.

**Bu işlemleri yapmadan önce borularınızın dayanıklılığını kontrol ediniz.**

KAYNAR SU YÖNTEMİ

Tencerede su kaynatılır.

Su gidere yavaş bir şekilde dökülür.

Kaynar suyun sabun köpüğünü eritmesine ve kiri çözmesine veya katıları vb. çözmesine izin verin.

Gerektiği kadar tekrarlayın.