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        Haberler Magazin TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

        Kamera karşısında abartılı yemek yiyerek (mukbang akımı) ünlenen TikTok fenemoni Efecen Kültür, hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:26
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        TikTok fenomeni hayatını kaybetti
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        Sosyal medyada kamera karşısında yemek yiyerek ünlenen, 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti.

        TikTok fenemoni aldığı kiloların getirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Efecan Kültür, 'mukbang' akımı olarak bilinen kamera karşısında abartılı yemek yeme videolarıyla TikTok'ta 156 bin, Instagram'da 13 bin takipçiye ulaşmıştı.

        'MUKBANG' AKIMI

        İçerik üreticilerinin büyük miktarlarda yemek yiyerek bu süreci canlı yayın veya görüntü formatında izleyicilerle paylaştığı "Mukbang" akımının obezite, kronik hastalıklar ve yeme bozukluğu gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu tür aşırı yemek yeme videoları, gençleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.

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