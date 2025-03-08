TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Sosyal medyada kamera karşısında yemek yiyerek ünlenen, 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti.

TikTok fenemoni aldığı kiloların getirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Efecan Kültür, 'mukbang' akımı olarak bilinen kamera karşısında abartılı yemek yeme videolarıyla TikTok'ta 156 bin, Instagram'da 13 bin takipçiye ulaşmıştı.

'MUKBANG' AKIMI

İçerik üreticilerinin büyük miktarlarda yemek yiyerek bu süreci canlı yayın veya görüntü formatında izleyicilerle paylaştığı "Mukbang" akımının obezite, kronik hastalıklar ve yeme bozukluğu gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu tür aşırı yemek yeme videoları, gençleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.