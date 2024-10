TikTok, içerik üreticilerine ilham olmaya devam ediyor

TikTok, global ve yerel içerik üreticileri, yayıncılar ve markalar için düzenlenen panellerde, yeni trendler ve yaratıcı stratejiler paylaşıyor. Bunun yanı sıra katılımcılara ilham verici fikirler sunulduğu da belirtiliyor. Bu etkinlikler, platformun kullanıcılarına sunduğu yenilikçi fırsatların da altını çiziyor.

Önde gelen sosyal medya kuruluşlarından TikTok, bu kapsamda 6 ve 7 Ekim tarihlerinde İstanbul Swissotel The Bosphorus’ta Creator To The Top ve Publisher Summit etkinlikleri düzenledi.

Creator To The Top etkinligi, TikTok Ortadoğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Güney Asya Operasyon Yöneticisi Kinda İbrahim'in açılış konuşmasiyla başladı. Açılışta, platformun içerik üreticilerine sunduğu fırsatlar, yaratıcı ekosistemin büyümesine olan katkıları ve topluluk üzerindeki etkileri üzerinde duruldu.

REKLAM BASİT ÇÖZÜMLERLE KALİTELİ VİDEOLAR ‘Yüksek Kaliteli İçerik: Efsaneler ve Gerçekler’ panelinde, içerik üretiminde karşılaşılan yaygın yanlışlar ele alınarak, kaliteli içerik üretimi için dikkat edilmesi gereken unsurlar vurgulandı. Panelin devamında dijital içerik ajansı Buvidyo’nun prodüksiyon yönetmeni Ece Laçin Sualp ve yönetmen Alp Sualp yüksek kaliteli içerik üretimine dair teknik detayları paylaştı. Işık, açı ve ses gibi teknik detayların doğru kullanımının önemi üzerinde durulurken, prodüksiyon gerektirmeyen pratik öneriler sunuldu. Halka ışık kullanımı gibi basit çözümlerle profesyonel görünüme ulaşmanın mümkün olduğu vurgulandı.

LIVE GELİR MODELİ Etkinliğin diğer öne çıkan başlıklarından biri de ‘Bir Gelir Modeli Olarak TikTok LIVE’ oturumuydu. Bu oturumda canlı yayın içeriklerinin nasıl daha etkili hale getirilebileceği ve izleyici etkileşiminin nasıl artırılacağı konuşuldu. ‘Bir Gelir Modeli Olarak TikTok One’ başlıklı oturumunda ise içerik üreticilerinin TikTok üzerinden gelir elde etme yöntemleri detaylandırıldı. Türkiye’nin önde gelen içerik üreticileri Çağatay Mutlu, Murat Akay, Taha Şahin ve Samet Kocabaş da deneyimlerini paylaştı. 7 Ekim’de, ‘Fan kültürünü dönüştür’ mottosuyla hazırlanan Publisher Summit’te ise platformun eğlence ve spor ekosistemi üzerindeki etkileri konuşuldu. Türkiye'nin önde gelen pek çok yayın kuruluşunun ve dijital içerik üreticisinin katıldığı etkinlikte TikTok'un küresel etkisini gösteren istatistiklerden bahsedildi. Buna göre ayda 1 milyardan fazla kişi TikTok kullanıyor ve dakika 66 binden fazla video oluşturuluyor. Ayrıca TikTok kullanıcılarının yüzde 78'i yeni şeyler öğrenmek için platforma geldiğini, yüzde 67'si TikTok aracılığıyla yeni markalar keşfettiğini, yüzde 60'ı da kendilerini bir topluluğun parçası olarak hissettiğini söylüyor.

REKLAM MİLLİ TAKIMLARA 600 BİN YENİ TAKİPÇİ Türkiye’nin en fazla ihraç edilen kültür öğelerinden biri olan Türk dizilerinin TikTok ekosistemindeki yerine dayalı sunumda ise pembe dizilerin anavatanı olarak bilinen Latin Amerika'dan örnekler verildi. Brezilya ve Türkiye’deki diziler üzerinden fan kültürünün konuşulduğu oturumda, TikTok'un uzun dönemli projesi #Neİzlesem’in toplamda 98 bin içerik paylaşımı aldığı anlatıldı, Türkiye'de özellikle genç kuşağın izleyecekleri içeriklere karar verirken TikTok’u kullandığı vurgulandı. Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 56’sının TikTok'u diğer platformlara göre daha eğlenceli bulduğu, yüzde 54'ünün TikTok'u ilham almak için kullandığı da paylaşılan diğer veriler arasında.

Etkinliğin ikinci yarısında spor ekosistemine odaklanıldı, Afrika Futbol Konfederasyonu ve EURO 2024 kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan içerik partnerliğini anlatıldı. Bu bağlamda Milli Takımlar (@millitakımlar) hesabının 600 bin yeni takipçi kazandığı belirtildi. YARATICI İÇERİKLER ÜRETİLMESİNE OLANAK TANIYOR Publisher Summit’in son oturumunda ise dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Juventus’un Dijital Yayın Müdürü Mattia Fontana ve içerik üreticisi Samet Kocabaş bir aradaydı. Türkiye’de Juventus’la işbirliği yapan ilk içerik üreticisi olan Samet Kocabaş deneyimlerini anlatırken, Mattia Fontana ‘Juventus Creator Lab’ projesinin detaylarını anlattı. Juventus’un dijital içerik üretimi ve sosyal medya stratejilerini geliştirmek amacıyla kurduğu Juventus Creator Lab platformu, taraftarların ve içerik üreticilerinin Juventus’un iç dünyasına dair özgün ve yaratıcı içerikler üretmesine olanak tanıyor. Juventus Creator Lab, futbol kulüpleri arasında dijital etkileşimde devrim yaratan bir model. Taraftarların kulüple doğrudan etkileşim kurmalarına olanak tanıyan bu platform, Juventus’un dijital dünyada güçlü bir varlık oluşturmasına yardımcı olurken taraftarlara da sadece izleyici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olma imkânı sunuyor. Mattia Fontana panelde, Juventus Creator Lab çatısı altında tüm ülkelerden içerik üreticilerini ağırladıklarını anlattı ve işbirliklerinden örnekler verdi. Fontana, 36 milyon TikTok takipçisiyle spor takımları arasında öncü bir konumda olan Juventus ekibinin sık paylaşım yaparak hesaplarını hızla büyüttüğünü sözlerine ekledi.

Panelde TikTok’un Ortadoğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Güney Asya Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Kinda Ibrahim de bir konuşma yaptı. TikTok’un tüm kullanıcılarına yaratıcılıklarını küresel bir kitleyle paylaşma gücü verdiğini söyleyen Ibrahim “Genç nüfusuyla Türkiye, dijital dönüşümde öncü bir rol üstleniyor” dedi. TÜRK DİZİLERİ DAHA ÇOK KONUŞULUR HALE GELİYOR Türkiye'nin, Amerika ve Birleşik Krallık'tan sonra dünyanın en büyük üçüncü TV dizisi ihracatcısı olarak öne çıktığını vurgulayan Ibrahim, "Türk yapımı diziler Azerbaycan'dan Almanya'ya, Suudi Arabistan'dan Mısır'a pek çok ülkede büyük ilgi görüyor. Biz de Ortadoğu, Kuzey Afrika, Latin Amerika ve Avrupa’daki ekiplerimizle birlikte çalışarak Türk dizilerinin TikTok’taki etkisini küresel ölçekte daha da arttırmak için çalışıyoruz” dedi.