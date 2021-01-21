TİM Başkanı Gülle: "Hazır giyim ihracatı 20 milyar doları aşacak"

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Hazır giyim sektörümüz geçtiğimiz yıl ABD’ye yüzde 23 artışla 793,6 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. 2020 yılında 17,14 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl 20 milyar doları aşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM açıklamasına göre, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel talep daralması, önemli pazarlardaki kısıtlamalar ve tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azalmasına rağmen ihracat ailesi birçok sektörde başarısını sürdürdü.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam ederken, salgının zorlu koşullarına rağmen geçen yılın ihracatı, Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Türkiye’nin 2020 yılı ihracatı 169 milyar 514 milyon dolar oldu. Yeni normalin ilk yılı olan bu yıl 184 milyar dolar ihracat hedeflenirken, geçen yıl 17 milyar 143 milyon dolar ihracat rakamıyla hazır giyim, tüm sektörler arasında üçüncü oldu.

Sektör en çok ihracatı ise 3,1 milyar dolar ile Almanya’ya yaptı.

"Hazır giyimde beklentilerimiz büyük"

Açıklamada, Bursa’da düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Toplantısı’ndaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı Gülle, "2020 yılı son çeyrekte ihracatımızı 50 milyar doların üzerine taşıdık. Bu tempoyu korumamız gerekiyor. Bu noktada özellikle 2020’nin son aylarında önemli başarılara imza atan hazır giyim sektörümüzden beklentilerimiz büyük. Sektörümüzün ekim ayında ulaştığı 1 milyar 850 milyon dolarlık tüm zamanların ihracat rekoru çok daha iyilerini yapabileceğimizi ortaya koyuyor." görüşünü paylaştı.

"ABD’ye sektör ihracatı 793,6 milyon dolar"

Gülle, sektörün 2020’de ihracatının küçük bir düşüş yaşasa da 17,14 milyar dolar olduğunu ve hazır giyimin ülke ihracatındaki payının yüzde 10’un üzerine çıktığını bildirdi.

Hazır giyim sektörünün geçen yılki 12 ayın 8’inde ihracatını artırma başarısı gösterdiğini aktaran Gülle, "2020 yılında hazır giyim sektörü, 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülkeler arasında; Kanada’ya ihracatını yüzde 50 artışla 100,8 milyon dolara, Kazakistan’a yüzde 38 artışla 221,4 milyon dolara, Çekya’ya yüzde 25 artışla 124,6 milyon dolara, ABD’ye ise yüzde 23 artışla 793,6 milyon dolara çıkarma başarısı gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

"Bu yıl 20 milyar doları aşmasını bekliyoruz"

Bu yıl hazır giyim sektörü ihracatının, 20 milyar doları aşmasını beklediklerini dile getiren Gülle, "Hazır giyim sektörümüz geçtiğimiz yıl ABD’ye yüzde 23 artışla 793,6 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. 2020 yılında 17,14 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl 20 milyar doları aşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, bir yandan, toplamda en büyük ikinci pazarımız, hazır giyim sektöründe ise en büyük 3’üncü pazarımız olan Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın belirsizlikleri ortadan kaldırması, diğer yandan da pandeminin aşılamalarla birlikte hafiflemesi elimizi güçlendirecek. Önceki toplantılarımızda Brexit sonrası, önümüzdeki 3 farklı senaryo olduğunu ve bizler için en avantajlı senaryonun ülkemizin en kısa sürede Birleşik Krallık ile uygun şartlarda bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalaması olduğunu ifade etmiştim.

TİM olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, anlaşmasız Brexit ile DTÖ tarifelerinin uygulanması durumunda, hazır giyim sektörünün, 200 milyon dolarlık tarife ile en çok etkilenecek sektör olacağını da söylemiştim. Bugün bu risk ortadan kalkmış durumda. Sayın Bakanımızla her bir araya geldiğimizde, konunun önemini kendilerine ifade ettik. Sağ olsunlar, büyük emek harcayarak, yıl bitmeden, tüm belirsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde, Birleşik Krallık ile bir anlaşma imzalandı. Diğer yandan, AB sonrası Birleşik Krallık’ın ilk Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler arasında yer almamız bu pazardaki gücümüzü ve tedarikte ülkemize biçilen rolün büyüklüğünü ortaya koyuyor.”

"Türkiye’nin rolü artıyor"

Küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin rolünün artması beklentisinin yerinde olduğunu görmeye başladıklarını ifade eden Gülle, "Yalnızca hazır giyimde değil, her sektörde alıcılar tedarikte çeşitlendirmeye gitmeye başladılar. Bu noktada, rekabet gücümüzü korumak adına, yüksek kaliteye ve katma değerli üretime yoğunlaşmamız, hazır giyimde küresel tedarikte çok daha büyük bir pay almamızı sağlayacaktır. İhracatın saha neferleri olarak, pandemi döneminde de yaptığımız gibi, her zorlu koşulda çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.