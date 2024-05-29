'Timsah Ateşi' İzmir'de

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Urban Care’in desteğiyle sahneye aktarılan “Timsah Ateşi” Anadolu turnesine İzmir’le devam ediyor. Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi, 31 Mayıs Cuma akşamı İzmir Kültürpark Açık hava Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşacak.

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” oyunu seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan “Timsah Ateşi”ne tiyatro severlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç sahneye taşıyor.

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Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ile dindar ablası Alannah’ın hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara-komedi seyirciyle buluşuyor.

Anadolu turnesine devam eden Timsah Ateşi, 31 Mayıs Cuma akşamı İzmir Kültürpark Açık hava Tiyatrosu’nda İzmirliler buluşacak. 26 Haziran’da Adana’da 27 Haziran’da ise Mersin’de sahne alacak. Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’den ulaşılabiliyor.