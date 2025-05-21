Timsah Ateşi sezonun son oyunu ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde

Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde En İyi Tiyatro ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından Feminist Tarantino olarak tanımlanan Timsah Ateşi, sürreal ve grotesk öğeleriyle dikkat çeken, temposu hiç düşmeyen bir kara-komedi olarak sahneleniyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, dört sezondur ilgiyle izleniyor.

Funda Eryiğit, oyunda Alannah karakterine hayat verirken, Hazar Ergüçlü ise Fianna karakterinde güçlü bir performans sergiliyor. İkilinin etkileyici sahne performanslarına, babaları Peter Devlin karakteriyle usta oyuncu Hidayet Erdinç eşlik ediyor.

Sinema ve televizyondaki başarılarıyla adından söz ettiren Eryiğit ve Ergüçlü, Timsah Ateşi ile tiyatro sahnesinde de unutulmaz bir iz bırakıyor. Kara-komediyi dramatik bir derinlikle harmanlayan oyun, dört sezondur izleyicilere çok yönlü ve etkileyici bir deneyim sunuyor.

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Timsah Ateşi sezonun bu son gösterimiyle, 27 Mayıs Salı günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’den ulaşılabiliyor.

KÜNYE