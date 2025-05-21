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        Haberler Kültür-Sanat Timsah Ateşi sezonun son oyunu ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde

        Timsah Ateşi sezonun son oyunu ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde

        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın ortak yapımı olan Timsah Ateşi, dört sezondur tiyatroseverlerin beğenisiyle sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in yer aldığı oyun, 27 Mayıs Salı günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sezonun son gösterimiyle tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 11:43 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:43
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        Timsah Ateşi sezonun son oyunu ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde
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        Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde En İyi Tiyatro ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından Feminist Tarantino olarak tanımlanan Timsah Ateşi, sürreal ve grotesk öğeleriyle dikkat çeken, temposu hiç düşmeyen bir kara-komedi olarak sahneleniyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, dört sezondur ilgiyle izleniyor.

        Funda Eryiğit, oyunda Alannah karakterine hayat verirken, Hazar Ergüçlü ise Fianna karakterinde güçlü bir performans sergiliyor. İkilinin etkileyici sahne performanslarına, babaları Peter Devlin karakteriyle usta oyuncu Hidayet Erdinç eşlik ediyor.

        Sinema ve televizyondaki başarılarıyla adından söz ettiren Eryiğit ve Ergüçlü, Timsah Ateşi ile tiyatro sahnesinde de unutulmaz bir iz bırakıyor. Kara-komediyi dramatik bir derinlikle harmanlayan oyun, dört sezondur izleyicilere çok yönlü ve etkileyici bir deneyim sunuyor.

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        Timsah Ateşi sezonun bu son gösterimiyle, 27 Mayıs Salı günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’den ulaşılabiliyor.

        KÜNYE

        Yapımcı: Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu & Piu Entertainment

        Yazan: Meghan Tyler

        Çeviren: Zeynep Anacan

        Yöneten: Mehmet Ergen

        Dekor Tasarımı: Merve Yörük

        Işık Tasarımı: Richard Williamson

        Kostüm Tasarımı: Gül Sağer

        Ses & Efekt Tasarımı: Ersin Aşar

        Yardımcı Yönetmen: Melda Narin Güler

        Yaratıcı Ajans: Happy People Project

        Fotoğraflar: Levent Özdemir

        Şarkı Sözü Çevirmeni: Ceren Gündoğdu & Mehmet Ergen

        Sahne Tasarım Asistanı: Ilgaz Kasapoğlu

        Asistanlar: Zehra Barto, Ayşenur Erman

        OYUNCULAR

        Funda Eryiğit

        Hazar Ergüçlü

        Hidayet Erdinç

        Okan Demirok

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        #Timsah Ateşi
        #leyla gencer opera ve sanat merkezi
        #Funda Eryiğit
        #hazar ergüçlü
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