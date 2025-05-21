Timsah Ateşi sezonun son oyunu ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın ortak yapımı olan Timsah Ateşi, dört sezondur tiyatroseverlerin beğenisiyle sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in yer aldığı oyun, 27 Mayıs Salı günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sezonun son gösterimiyle tiyatroseverlerle buluşacak
Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde En İyi Tiyatro ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından Feminist Tarantino olarak tanımlanan Timsah Ateşi, sürreal ve grotesk öğeleriyle dikkat çeken, temposu hiç düşmeyen bir kara-komedi olarak sahneleniyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, dört sezondur ilgiyle izleniyor.
Funda Eryiğit, oyunda Alannah karakterine hayat verirken, Hazar Ergüçlü ise Fianna karakterinde güçlü bir performans sergiliyor. İkilinin etkileyici sahne performanslarına, babaları Peter Devlin karakteriyle usta oyuncu Hidayet Erdinç eşlik ediyor.
Sinema ve televizyondaki başarılarıyla adından söz ettiren Eryiğit ve Ergüçlü, Timsah Ateşi ile tiyatro sahnesinde de unutulmaz bir iz bırakıyor. Kara-komediyi dramatik bir derinlikle harmanlayan oyun, dört sezondur izleyicilere çok yönlü ve etkileyici bir deneyim sunuyor.
Timsah Ateşi sezonun bu son gösterimiyle, 27 Mayıs Salı günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’den ulaşılabiliyor.
KÜNYE
Yapımcı: Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu & Piu Entertainment
Yazan: Meghan Tyler
Çeviren: Zeynep Anacan
Yöneten: Mehmet Ergen
Dekor Tasarımı: Merve Yörük
Işık Tasarımı: Richard Williamson
Kostüm Tasarımı: Gül Sağer
Ses & Efekt Tasarımı: Ersin Aşar
Yardımcı Yönetmen: Melda Narin Güler
Yaratıcı Ajans: Happy People Project
Fotoğraflar: Levent Özdemir
Şarkı Sözü Çevirmeni: Ceren Gündoğdu & Mehmet Ergen
Sahne Tasarım Asistanı: Ilgaz Kasapoğlu
Asistanlar: Zehra Barto, Ayşenur Erman
OYUNCULAR
Funda Eryiğit
Hazar Ergüçlü
Hidayet Erdinç
Okan Demirok