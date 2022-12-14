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'Tiny house'a 5 yıla kadar hapis istemi, mahkemeden döndü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kurulan bir tiny house mahkemelik oldu. Arsa sahibi dava açarken, tiny house sahibi için 5 yıla kadar hapis istendi. Hakim, sanığın 'tiny house' ile imar kirliliğine neden olduğu suçlamasına karşın kanunen durumun suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle beraatine karar verdi

Son dakika:'Tiny house'a 5 yıla kadar hapis istemi, mahkemeden döndü - İzmir Haberleri
DHA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 'tiny house' (küçük ev) nedeniyle 'imar kirliliğine neden olma´ suçundan Z.Ç. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenip, dava açıldı. Hakim, kanunen durumun suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

Seferihisar Belediyesi görevlileri, geçen yıl 16 Kasım'da, Z.Ç.'nin kendisine ait tarla niteliğindeki alana tekerlikli römorktan oluşan 2 yapı koyduğunu tespit edip, suç duyurusunda bulundu.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Z.Ç. hakkında 'imar kirliliğine neden olma' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi ve Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 2 Aralık'ta görülen duruşmasında sanık avukatı Tamer Atabay, müvekkilinin tapulu arsasına kaçak yapı değil ruhsatlı ve plakalı 'tiny house' yaptırdığını, bu yapının ruhsatlı ve tekerlekli araç olduğunu, 'tiny house'ların 'İmar Kanunu'na tabi olmaması nedeniyle suçun unsurlarının oluşmadığını belirtip, beraat talep etti.

BERAAT KARARI

Belediye avukatları da sanığın cezalandırılmasını istedi. Hakim, sanığın 'tiny house' ile imar kirliliğine neden olduğu suçlamasına karşın kanunen durumun suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

EMSAL NİTELİĞİNDE

Avukat Tamer Atabay, konuyla ilgili "Müvekkilim arazisine 'tiny house' koydu. Belediyenin suç duyurusu sonrası savcılık, 5 yıla kadar hapis istedi. Yargılama yapıldı. 'Tiny house'un imar kanununa tabi bir yapı olmadığı, taşınabilir olduğunu belirttik. Mahkemede savunmamız yerinde görüldü. Müvekkilimin beraatına karar verildi. 'Tiny house'lar tekerlekli yapılardır, taşınabilirdir bu nedenle imar kirliliğine neden olamaz. Belediyeler böyle kararlar verebiliyor. Böyle durumlarda haklarını savunsunlar. Kararımız emsaldir. Bu konuda çok sayıda yaptırım olmuş ve insanlar ceza çekmek zorunda kalmış. Emsal kararımız sonrası mahkeme, 'tiny house'ların yapı vasfı taşımadığını göstermiş oldu" diye konuştu.

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