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        Haberler Gündem Politika TİP Hatay Milletvekili Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Vekilliğe geri dönebilir mi? Hukuki süreç nasıl olacak?

        Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvuru yapılabilir mi?

        Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'ın kesinleşmiş mahkumiyet kararı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunarak milletvekilliği düşürüldü. Atalay'ın, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu formülüyle milletvekilliğine dönüp dönemeyeceği tartışılıyor, hukuki süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilen o sorunun yanıtı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 31.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:05
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        Can Atalay milletvekilliğine geri dönebilir mi?
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        Milletvekilliği düşürülen Can Atalay için bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Avukatlar son hazırlıkları yapıyor. Peki bu süreçte neler yaşandı?

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı

        TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay ile ilgili daha önce iki kez Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme iki başvuruda da hak ihlali kararı verdi. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama kararı vermeyince dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin iki kararına da uymadı ve Yüksek Mahkeme'nin yetkisini aştığını ifade etti.

        Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar
        Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar

        Atalay hakkındaki kesinleşmiş mahkumiyet kararı ise dün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü. Atalay'ın avukatları ise bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı

        BERBEROĞLU VE GERGERLİOĞLU MECLİSE NASIL GERİ DÖNMÜŞTÜ?

        Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de haklarında TBMM Genel Kurulu'nda okunan kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının ardından düşürülmüştü. Ancak Berberoğlu ve Gergerlioğlu da yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması sonucu Meclis'e geri dönmüştü.

        ATALAY TEKRAR MİLLETVEKİLİ OLABİR Mİ?

        Bazı hukukçular, milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra, “seçilme hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması ve mahkemenin de yeniden hak ihlali kararı vermesi halinde, nihai karar olacağı için bu kararın Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın vekilliğe dönebileceğini savunuyor.

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