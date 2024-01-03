Son dakika haberi Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar verdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay'la ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına hükmetti.

Anayasa'nın 153/6. maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığı vurguladı. Bu gerekçe ile Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmaması kararlaştırıldı.

Kararı gereğinin takdir ve ifası için yani Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için Meclis’e gönderildi.