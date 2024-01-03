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        Haberler Gündem Güncel Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar - Güncel haberler

        Son dakika haberi Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:11
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        Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar
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        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay'la ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar verdi.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına hükmetti.

        Anayasa'nın 153/6. maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığı vurguladı. Bu gerekçe ile Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmaması kararlaştırıldı.

        Kararı gereğinin takdir ve ifası için yani Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için Meclis’e gönderildi.

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        #son dakika
        #Can Atalay
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