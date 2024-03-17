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        Haberler Gündem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? TUS cevap anahtarı yayınlandı mı?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? TUS cevap anahtarı yayınlandı mı?

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler doğru yanlışlarını öğrenebilmek adına cevap anahtarını kontrol etmek istiyor. Soru kitapçığının nerede yayınlandığını merak eden öğrenciler konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, TUS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:39
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        Adayların aylardır hazırlandığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) bugün yapıldı! 10.15'te başlayan sınav 12.30'da sona erdi. Adaylar sınavın ardından sonuçların açıklanmasından önce cevap anahtarını kontrol ederek yanlışlarını görmek için araştırma yapıyor. Gözler ÖSYM'nin TUS cevap anahtarını ne zaman açıklayacağında. İşte, detaylar...

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        TUS BİRİNCİ OTURUM SONA ERDİ!

        İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu'nun birinci aşaması saat 10.15'de başladı ve saat 12.30'da sona erdi. Sınavın ikinci aşaması ise saat 14.45'te başlayacak, saat 17.00'de sona erecek.

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        TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM Takvimi'ne göre TUS sonuçları bir ay sonra yani 17 Nisan 2024'te açıklanacak.

        TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        TUS SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

        TUS cevap anahtarı ve soru kitapçığı ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı fakat gün içinde yayınlanması bekleniyor. ÖSYM, TUS kitapçığını yayınladığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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