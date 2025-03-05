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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR ile vincin çarpışması kamerada: 1 ölü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        TIR ile vincin çarpışması kamerada: 1 ölü!

        Adıyaman'da TIR ile vincin çarpışması sonucu, 53 yaşındaki Şükrü Yalçın'ın öldüğü feci kaza anları kameraya saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:47
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        TIR ile vincin çarpışması kamerada: 1 ölü!
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        Adıyaman'da, edinilen bilgilere göre kaza, 28 Şubat tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah M. (39) yönetimindeki vinç ile Şükrü Yalçın (53) yönetimindeki TIR, Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı.

        İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANMIŞTI

        İHA'daki habere göre meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah M. ile Şükrü Yalçın yaralanmıştı.

        TIR SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada tedavi altına alınan TIR sürücüsü Şükrü Yalçın, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        KAZA ANLARI KAMERADA

        Meydana gelen feci kaza anları, kaza yapan vincin kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Adıyaman
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