TIR ile vincin çarpışması kamerada: 1 ölü!
Adıyaman'da TIR ile vincin çarpışması sonucu, 53 yaşındaki Şükrü Yalçın'ın öldüğü feci kaza anları kameraya saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Adıyaman'da, edinilen bilgilere göre kaza, 28 Şubat tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah M. (39) yönetimindeki vinç ile Şükrü Yalçın (53) yönetimindeki TIR, Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı.
İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANMIŞTI
İHA'daki habere göre meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah M. ile Şükrü Yalçın yaralanmıştı.
TIR SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada tedavi altına alınan TIR sürücüsü Şükrü Yalçın, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.
KAZA ANLARI KAMERADA
Meydana gelen feci kaza anları, kaza yapan vincin kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.