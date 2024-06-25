4. TIRNAK KORUYUCUYU ATLAMAYIN

Aceleniz varsa da tırnağınız çabuk kurusun istiyorsanız bunları sürmek genelde geçiştirilir. Fakat bunları sürmemek tırnağa zarar verebilir. Bunlar, tırnaklarında leke oluşmasını engeller, artı olarak ojenin tırnağınıza yapışmasını sağlar ve böylece ojeniz daha uzun süre kalır. Ojen kenarlarından daha az çıkarsa siz de onunla daha az uğraşırsınız ve böylece tırnaklarınıza zarar vermemiş olursunuz.