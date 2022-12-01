TİSK'ten EYT ve asgari ücret açıklaması

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Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katılıyor.

''ASGARİ ÜCRETTE İSTİKRARLI DENGELİ BİR RAKAM İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ''

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere geldiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görüşme öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Akkol, "Son 2 asgari ücretteki 3'lü imza sürecini önemsiyoruz. Ortak mutabakat devam etmeli" dedi. İşverenler olarak asgari ücrette istikrarlı, dengeli bir rakam için ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti.

Akkol EYT konusunda bakanlığa 3 öneri verdiklerini ve işverenin bu konuda yalnız bırakılmayacağının müjdesini aldıklarını ifade etti.

''TAZMİNAT ÖDEMELERİ İÇİN UYGUN FAİZLE KGF KREDİSİ MÜJDESİNİ BAKANIMIZ VERDİ''

Akkol söz konusu 3 öneriyi şu şekilde sıraladı:

"Emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı.

''EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER İÇİN PRİM DESTEĞİNİ BAKANIMIZ PAYLAŞTI''

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."