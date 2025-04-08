Titanik gemisine yapılan tam kapsamlı dijital taramada, batmaya neden olan unsurlardan birinin, gövdesinde A4 kâğıdı boyutlarında oluşan delikler olduğu belirlendi. Ayrıca, çarpışma sırasında buzdağı parçalarının bazı yolcu kabinlerinin içine kadar girdiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, Titanik’e yapılan ilk tam kapsamlı taramada elde edilen üç boyutlu dijital görüntüler, geminin sulara gömülmeden önceki sürece dair yeni ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Buzdağına çarpmasının ardından ortadan ikiye ayrılan geminin 3 boyutlu görüntülerinde, 3 bin 800 metre derinlikte yer alan geminin enkazı ilk defa tamamıyla görüntülendi.

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Elde edilen görüntülerde A4 kağıdı boyutundaki çok sayıda deliğin geminin batmasına yol açan nedenlerden biri olduğu saptanırken, buzdağının parçalarının çarpışma sırasında bazı yolcu kabinlerinin içine girdiği belirlendi.

Titanik uzmanı Parks Stephenson, yeni rastlanan bulgulara ilişkin, "Titanik gemisi, bu felaketin yaşayan son görgü tanığı ve onun hala anlatacak hikayeleri var." ifadesini kullandı.