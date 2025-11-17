TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları başlıyor! TOBB Nefes Kredisi ödeme planı ve kredi tutarı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım itibarıyla başlayacak. Ancak bu kez gelen talep üzerine kredi hacmi 25 milyardan, 50 milyara yükseltilecek. Kredi kapsamında bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. İşte, TOBB Nefes Kredisi hakkında tüm detaylar
TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları için geri sayım başladı. Temmuz ayında verilen ilk kredi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlandı. Gelen yoğun talep üzerine kredi hacminin 50 milyar TL'ye çıkarıldığı belirtildi. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kaç TL kredi alınabilir, geri ödemesi nasıl?
TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURU TARİHLERİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren başlayacak.
TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.
TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI
- Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,
- Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,
- Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.
KREDİ HACMİ ARTIRILDI
Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.